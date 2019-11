Konkursramte 4Sound har nu lukket sin sidste butik i landet.

Engang var 4Sound Danmarks største musikkæde med butikker i landets fem største byer og omkring 100 ansatte. Men nu er 4Sound endegyldigt fortid i Danmark.

Den sidste tilbageværende butik i København er således lukket permanent. Der var ellers tvivl om, hvorvidt butikken ville overleve og blive solgt videre, efter det norske moderselskab i oktober gik konkurs.

Det kommer dog ikke til at ske, oplyser advokat Søren Aamann Jensen. Han er kurator i boet efter 4Sounds danske selskab, Music Retail Denmark, der også er kommet under konkursbehandling.

»Jeg forventer, at de aktiver, som tilhørte selskabet, vil blive solgt på auktion inden jul. En række kunder har indleveret deres instrumenter til reparation, og de har været nervøse for, om deres aktiver risikerede at blive solgt af boet. I det omfang vi har modtaget anmeldelser fra disse, vil de private aktiver naturligvis ikke blive solgt af boet,« skriver han i en mail.

Kuratoren oplyser også, at hvis et instrument er indleveret og repareret før konkursen, vil det blive udleveret til kunden mod forevisning af dokumentation og betaling for reparationen.

Music Retail Denmark kæmpede i flere år med store underskud og tabte i sine sidste fem leveår 40 mio. kr.

Det tvang selskabet til at lukke fire ud af de fem 4Sound-butikker i Danmark efter pres fra den norske ejer, Music Retail Holding.

Butikslukningerne kunne dog ikke redde 4Sound fra en konkurs i hverken Danmark, Sverige eller Norge.

4Sound solgte indspilningsstudier, trommer, guitarer, keyboards og andet til musikentusiaster. Kæden blev stiftet i 1973 og gik tidligere under navnet Musikhuset Aage Jensen.