B&O-barnebarn indkasserer kæmpe gevinst

Peter Frithjof Bang lever et diskret liv, men tjener samtidig store summer.

Når man googler Peter Frithjof Bang, dukker der kun et par billeder op. Leder man efter artikler om danskeren, er udfaldet nogenlunde det samme.

Den diskrete it-ingeniør med bopæl i et af Danmarks dyreste huse lever et liv totalt uden for offentlighedens søgelys. Men det sker samtidig med, at han tjener store summer på især handel med aktier.

Det afslører et nyt regnskab fra Peter Frithjof Bangs private holdingselskab, Peter Bang Holding ApS. Her var der i seneste regnskabsår et overskud efter skat på 277 mio. kr.

Det har fået egenkapitalen i selskabet til at runde 1 mia. kr.

»Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende,« lyder det kortfattet i det nye regnskab.

Peter Frithjof Bang er barnebarn af B&O-koncernens ene stifter, men har i dag ikke noget at gøre med B&O. I stedet var det inden for it-branchen, at Peter Frithjof Bang i sin tid gjorde sig bemærket.

Han var en del af det oprindelige trekløver, som skabte it-selskabet Navision, der i 2002 blev solgt til Microsoft. Det salg indbragte Peter Frithjof Bang 1,7 mia. kr.

Pengene har han især brugt på at spekulere på de finansielle markeder - og det med stor succes. Over de seneste 10 år har særligt handel med værdipapirer sikret Peter Frithjof Bangs private koncern et samlet overskud på knap 650 mio. kr.

En del af gevinsten fra Navision brugte Peter Frithjof Bang også på at købe en pragtvilla i Hellerup for 55 mio. kr. Det var tilbage i 2006.

Peter Frithjof Bang har tidligere afvist at kommentere udviklingen i sit private selskab. Udover at eje værdipapirer for næsten 1 mia. kr. er han medejer af den prominente golfklub The Scandinavian i Farum.

Golfklubben har gennem en længere årrække givet underskud.