Er dette Warren Buffetts bedste aktiekøb nogensinde?

Verdens bedste investor drak egentlig Pepsi. I 1988 skiftede han til Coca-Cola og købte aktier for milliarder.

Den verdensberømte investor og mangemilliardær Warren Buffett og hans selskab Berkshire Hathaway er kendt for at købe aktier i selskaber og så holde fast i investeringerne i mange år.

At købe og sælge aktier, som vi andre skifter underbukser, er langt fra Buffetts strategi.

Det gælder ikke mindst Coca-Cola, som er den aktieinvestering, Berkshire Hathaway har holdt fast i længst.

Ifølge investeringsiden The Motley Fool, er der »ingen anden investering,« der bedre illustrerer Buffetts utrolige evner som investor, hans tålmodighed og temperament.

Sammenlagt vurderer Motley Fool, at Berkshire Hathaways beholdning af aktier i Coca-Cola ved udgangen af november svarede til en urealiseret kursgevinst på 19,4 mia. dollars.

Dertil skal lægges en indtægt siden 1995 på 7 mia. dollars i udbytter.

Warren Buffett købte sine første Coca-Cola-aktier i 1988, kort tid efter at aktiemarkedet krakkede i 1987. Og ved udgangen af 1989 havde han købt Coke-aktier for i alt 1,8 mia. dollars.

Indtil 1988 var Warren Buffett ellers en Pepsi-mand, men skiftede det år til Cherry Coke - en cola-variant han stadig holder fast i.

Berkshire Hathaway har aldrig solgt nogle af sine Coca-Cola-aktier. Tværtimod blev beholdningen øget i 1994, hvilket dengang bragte det samlede antal aktier op på 100 millioner.

Aktien er siden 1994 blevet splittet to gange, så Berkshire Hathaway i dag ejer 400 mio. aktier i Coca-Cola.

I dag virker investeringen ikke som voldsom, men i 1989 var Berkshire Hathaways samlede markedsværdi på 4,9 mia. dollars, og her udgjorde investeringen i Coca-Cola mere end 20 pct. af nettoaktiverne.

Siden 1988 er aktiekursen på Coca-Colas aktier steget med 1.750 pct.

Warren Buffett har tidligere fortalt, hvorfor han købte aktierne første gang i 1988. Han så store muligheder for ekspansion uden for USA, og fordi selskabet var billigt.

Coke blev dengang handlet til 15 gange indtjeningen kaldet P/E-værdien. Altså hvor mange gange man skulle betale for et års indtjening. Alene fra 1989 til 1999 steg indtjeningen pr aktie med gennemsnitligt 12 pct. om året.

Måske skyldes det også en meget tidlig merkantil tilgang til mærket. Som 7-årig i slutningen af 1936 købte den meget unge Warren pakker med seks Coca-Cola for 25 cents og solgte dem videre enkeltvis med en profit, skriver Motley Fool.

I disse år er Coca-Cola presset på grund af kritikken mod sodavand og det høje indhold af sukker. Men det har fået selskabet til at udvide og sælge mange andre former for drikkevarer. Ikke mindst energidrikke.

Alligevel tror Warren Buffett ikke på en lige så høj indtjening i fremtiden:

»Coca-Cola er stadig en god forretning. Men det ser ikke lige så lyst ud som for 10 år siden,« udtalte han for nyligt.

