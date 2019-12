Buffett har tjent svimlende beløb på Apple

Superinvestoren Warren Buffett er ikke speciel vild med tech-aktier - men Apple er en profitabel undtagelse.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Den største enkeltinvestering som Warren Buffett og hans selskab Berkshire Hathaway har foretaget, er i Apple. Og det har været en god forretning.

Warren Buffett er ellers ikke kendt for at investere tungt i tech-aktier, men Apple er en af de få undtagelser.

Berkshire Hathaway ejer 254,5 mio. aktier i iPhone-producenten Apple. Det viser den seneste opgørelse, som stammer fra udgangen af tredje kvartal 2019.

Den samlede udgift til købet af disse aktier løber op i godt 36 mia. dollars og er dermed den største enkeltinvestering i selskabets og Warren Buffetts historie, skriver investeringssiden The Motley Fool.

Ved en aktiekurs på 262 dollars pr. aktie er posten knap 67 mia. dollars værd. Den giver alt andet lige en urealiseret gevinst på omkring 30 mia. dollars for Buffett og Berkshire.

Dertil kommer en årlig udbyttebetaling på 784 mio. dollars med Apples nuværende kvartalsvise udbytte på 0,77 dollars pr. aktie.

Det mest overraskende ved den potentielle gevinst er, hvor hurtigt den er kommet i hus.

Warren Buffett og hans investeringsfolk købte Berkshire Hathaways første Apple-aktier i begyndelsen af 2016. Her investerede selskabet lige over 1 mia. dollars for 9,8 mio. aktier.

Siden dette køb akkumulerede Buffett yderligere aktier i Apple mellem 2016 og 2018. Her blev der investeret omkring 35 mia. dollars.

Det vil sige, at investeringen i Apple næsten er fordoblet i værdi på bare få år.

Warren Buffett har tidligere fortalt til CNBC, at Berkshires første portion Apple-aktier blev købt af to af selskabets investeringschefer. Derefter tog han selv et nærmere kig på aktien, og det førte til den store investering på 35 mia. dollars i årene 2016-2018.

Selv om Berkshire Hathaway ikke har overvældende mange tech-aktier i sin portefølje, så har Warren Buffett tidligere købt stort ind i IBM.

I 2011 købte han IBM-aktier for 10,9 mia. dollars. Men de blev solgt fra igen, da IBM ikke levede op til den vækst, selskabet havde lovet.

»Jeg føler mig mere sikker på fremtiden for Apple end for IBM. Det virker som om, Apple har et blivende produkt og et enormt anvendt produkt af de mennesker, der har købt det,« lød det fra Buffett i 2017 på CNBC.

På selskabets generalforsamling i maj i år blev Warren Buffett og hans meddirektør Charlie Munger spurgt om deres overvejelser omkring at placere så mange af selskabets penge i Apple.

Charlie Munger er kendt for korte og meget præsice svar på ofte komplicerede spørgsmål.

Hans svar lød:»Tjaa, blandt iPhone-brugerne i min familie er det nok det sidste produkt, de nogensinde vil skille sig af med.«