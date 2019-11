Tv-kendt investor har tidligere været i politiets søgelys

Peter Warnøe har tidligere afvist, at han har været efterforsket af politiet i sagen ulovlige aktionærlån. Dokumenter tegner dog et billede af, at dette ikke er tilfældet.

Peter Warnøe, der blandt andet er kendt fra DR-programmet ”Løvens Hule”, blev tilbage i 2012 afhørt af politiet med henblik på sagen, at han skulle have optaget ulovlige aktionærlån.

Det viser nye dokumenter, som Børsen har fået aktindsigt i. Dette går stik imod Peter Warnøes tidligere forklaring om, at han aldrig tidligere har været mistænkt for at tage ulovlige aktionærlån.

Ifølge Børsens oplysninger blev Peter Warnøe i 2012 afhørt af politiet to gange - første afhøring var en telefonisk afhøring den 19. juni, mens anden gang var en fysisk samtale den 20. august ved Københavns Politi. Peter Warnøe bekræfter overfor Børsen, at afhøringerne fandt sted.

»Det er rigtigt, at jeg tidligt i dette årti, 2009-2010 under finanskrisen, havde et andet aktionærlån, som jeg betalte tilbage. De nærmere omstændigheder ligger så langt tilbage, at jeg ikke ser nogen grund til at komme ind på det nu godt 8-10 år efter,« skriver han i en mail til mediet.

Sagen fra 2012 faldt dog senere for en forældelsesfrist.

Peter Warnøe blev tilbage i august politianmeldt af Erhvervsstyrelsen, da han ulovligt havde trukket mindst 20 mio. kr. ud af sine selskaber. Sagen gjorde dengang, at serieinvestoren var nødt til at trække sig fra sin rolle i det populære DR-program ”Løvens Hule”.

»Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget. Mine regnskaber er åbne, og der har ikke været skjult noget, men det er klart, at det ikke er en situation, jeg ønsker skal fortsætte,« skrev han på daværende tidspunkt på Facebook.