Feta-krigen bryder ud igen: Danske mejerier skyder tilbage

Danmark har brudt EU's regler og brugt "feta"-navnet på visse eksportmarkeder. Det mener EU-Kommissionen, som nu stævner Danmark. Mejerierne benægter ikke, at de bruger "feta"-navnet. Det må vi gerne, mener de.

Danske mejerier bliver ved med at bruge "feta"-navnet på en række eksportmarkeder. Det må vi gerne, mener de.

Men det er lodret ulovligt, mener EU-Kommissionen, som netop har stævnet Danmark i sagen, der skal afgøres ved EU-Domstolen.

Allerede i januar 2018 advarede EU-Kommissionen de danske myndigheder om, at mejerierne bruger "feta"-navnet i strid med reglerne. Det har imidlertid ikke standset den danske "feta"-eksport, og nu følger EU-Kommissionen op med en stævning:

»Danske selskaber producerer og eksporterer hvid ost til lande uden for EU efter at have mærket det "feta". "Feta" er en registreret geografisk beskyttet betegnelse, og som sådan kan det kun produceres i Grækenland,« fastslår EU-Kommissionen i en pressemeddelse.

Der er imidlertid ikke tale om en lyssky eksport, som foregår i det skjulte. De danske mejerier indrømmer åbent, at de stadig bruger "feta"-navnet på visse eksportmarkeder.

»Det er vi fuldt og fast overbeviste om, at vi er i vores gode ret til,« understreger Jørgen Hald Christensen, der er adm. direktør i Mejeriforeningen.

»De danske mejerier følger naturligvis EU's regler i EU og i de tredjelande, som EU har indgået handelsaftaler med. I en række af de aftaler indgår det som et element, at man anerkender hinandens geografisk beskyttede betegnelser (eksempelvis feta, champagne og parmaskinke, red.),« siger Jørgen Hald Christensen.

EU har for nylig indgået handelsaftaler med blandt andet Canada og Japan, men på en række store eksportmarkeder er der endnu ikke indgået aftaler. Det gælder eksempelvis USA og Australien.

»Danske mejerier har - efter vores opfattelse - fortsat ret til at eksportere hvid ost mærket "feta" til disse lande. Vi lever af at eksportere og overholder selvfølgelig de regler, der gælder i de lande, vi eksporterer til,« siger Jørgen Hald Christensen.

Striden om retten til at bruge navnet feta blev indledt af Grækenland helt tilbage i 1987, og har allerede været for EU-Domstolen tre gange. De danske mejerier kæmpede gennem mange år indædt imod det græske krav om at få eneret til "feta"-navnet.

Sagen blev endegyldigt tabt i 2006, hvorefter de danske mejerier udfasede "feta"-navnet og skiftede til andre navne som "salatost".

Sådan da. For den aktuelle sag viser, at mejerierne fortsat bruger "feta"-navnet på en række fjerne eksportmarkeder.