Coop har af Niels Thorborg købt den ejendom, som dagligvarekæmpen i 10 år har lejet sig ind i.

Dagligvarekæmpen Coop har købt den 72.000 kvadratmeter store motorvejsejendom Odense Nonfood Center.

Handlen har en værdi til over 500 mio. kr., og sælger er milliardæren Niels Thorborgs 3C Groups.

Coop, der driver supermarkedskæderne Fakta, Kvickly og SuperBrugsen, har siden 2009 været lejer af Odense Nonfood Center. Herfra distribuerer Coop både daglivarer og nonfood-produkter til det meste af Danmark.

»Vi er tilfredse med, at denne store aftale er faldet på plads. I Coop vil vi gerne selv eje de vitale dele af vores infrastruktur. Og her er Odense Nonfood Center helt central som et af Danmarks mest moderne distributionscentre,« siger Kræn Østergård Nielsen, koncerndirektør i Coop, i en pressemeddelelse.

Niels Thorborg kalder det et godt signal, at Coop ønsker en fortsat tilstedeværelse i Odense.

»Vi købte de tidligere Roulunds Fabrikker i 2006 af A.P. Møller Maersk, og siden 2008 har vi haft et fortrinligt samarbejde med Coop. Derfor glæder det os, at vi med handlen sikrer Coops fortsatte tilstedeværelse i Odense,« siger han.

Odense Nonfood Center er bygget i 2008 og ligger ud til motorvejen E20. Det er det mest automatiserede af Coops fem store distributionscentre. De øvrige er beliggende i Hasselager ved Aarhus, Aalborg, Albertslund og Brøndby. Odense Nonfood Center er det eneste, hvor Coop ikke selv har ejet ejendommen.

Niels Thorborg grundlagde L'easy i 1985. Han ejer stadig virksomheden og har desuden stået bag virksomheder som D:E:R og Inspiration. Derudover er Niels Thorborg hovedaktionær i Odense Sport & Event, der er selskabet bag Superliga-klubben OB.