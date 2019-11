Sidste udkald for gældsplaget flyselskab

Hvis det ikke lykkes at finde en køber til Air India, må selskabet lukke, siger minister.

Det gældsplagede flyselskab Air India, der er ejet af den indiske stat, har ikke haft overskud siden 2007 og slæber rundt på en gæld på 75 mia. kr.

Nu gør Indiens regering et sidste forsøg på at redde flyselskabet, skriver branchemediet check-in.dk.

Det er slut med at hælde flere penge i Air India, og regeringen vil igen forsøge at privatisere selskabet. Det er tidligere mislykkedes, fordi ingen ville købe Air India.

»Flyselskabet må lukkes ned, hvis det ikke bliver privatiseret,« udtalte Indiens luftfartsminister, Hardeep Sing Puri, i denne uge.

Air India blev etableret i 1932 og har i dag tusindvis af flyvninger fra lufthavne over hele verden - bl.a. også fra Københavns Lufthavn.

Men selskabet er en dundrende underskudsforretning for den indiske stat, som for halvandet år siden forsøgte at finde en ny ejer. Ikke et eneste bud kom der.

Nu forsøger man så igen, og det endda på et tidspunkt, hvor luftfartsbranchen ikke ligefrem strutter. En række flyselskaber er det seneste års tid gået konkurs.

For at lokke købere til har den indiske stat forpligtet sig til at sløjfe knap 50 mia. kr. af den gæld, som Air India flyver rundt med, skriver check-in.dk.

Den indiske regering har adskillige gange måttet tilføre Air India milliarder af kroner for at sikre driften af selskabet og dets ruter.