Fik prestigekåring: Nu er hun købt ud af sit firma

Iværksætterhåbet Camilla Hesselund Lastein er blevet købt ud af det firma, som har givet hende stor omtale i ind- og udland.

I 2013 valgte Camilla Hessellund Lastein at opgive sit studie for at satse på iværksættervirksomheden Lix Technologies, der er en studiebogsplatform.

Siden stiftelsen er store investorer tiltrukket, og det er blevet til hædrende omtale i ind- og udland. Heriblandt fra erhvervsmagasinet Forbes, som tidligere på året satte Camilla Hessellund Lastein på en liste over europæiske talenter, der havde gjort sig særligt bemærket.

Men nu er den 26-årige iværksætter fortid i Lix Technologies, hvor hun er stoppet i både ejerkredsen, direktionen og bestyrelsen.

Camilla Hessellund Lastein henviser til Henrik Løvig, bestyrelsesformand i Lix Technologies, for kommentarer om ændringerne.

»Jeg kan bekræfte, at Camilla er trådt ud af både ledelsen og ejerkredsen. Det er en fælles beslutning, som vi tror er den bedste for selskabet,« siger Henrik Løvig.

Han repræsenterer North Media, én af de aktører fra ejerkredsen, som har været med til at købe Camilla Hessellund Lastein og hendes mor, helikoptermillionæren Susanne Hessellund, ud af virksomheden.

Deres ejerandel på 34 pct. af Lix Technologies er primært overtaget af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, den nye direktør Kasper Enggaard Krog og altså North Media.

Lix Technologies har endnu ikke givet overskud og har i sine første fire regnskabsår givet et samlet underskud efter skat på næsten 40 mio. kr.

Bestyrelsesformand Henrik Løvig vil ikke sige, hvad 2019-regnskabet kommer til at vise.

Lix Technologies er blevet beskrevet som Spotify for studiebøger, da platformen gør det muligt at streame studiebøger.

På et tidspunkt havde Lix Technologies Tommy Ahlers som bestyrelsesformand. Den rolle stoppede han dog i, da han i 2018 blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister under den daværende borgerlige regering.