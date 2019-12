Rambøll køber arkitektfirmaet Henning Larsen

Arkitektfirmaet Henning Larsen er solgt til ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøll for hemmeligt beløb.

Det danske arkitektfirma Henning Larsen, der er kendt for at have tegnet Operaen i København og Moesgaard Museum i Aarhus, er blevet købt af Rambøll.

Det oplyser de to virksomheder mandag.

Rambøll er en dansk ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med flere end 16.000 ansatte, der opsluger Henning Larsen med omtrent 300 ansatte.

Handlen er underlagt fortrolighed, så virksomhederne holder prisen på Henning Larsen hemmelig.

Henning Larsen har hidtil været ejet af 17 partnere, mens Rambøll er fondsejet.

Målet med fusionen er at styrke begge virksomheder og især at stå stærkere i udlandet.

»For at kunne tage det næste store skridt inden for bæredygtig arkitektur har vi brug for flere muskler,« siger Mette Kynne Frandsen, der er direktør og medejer af Henning Larsen.

Hun fortsætter:

»Vi må erkende, at vi er for små til at være store, men også for store til at være små. Ved at blive en del af Rambøll får vi mulighed for at kunne byde ind på de helt store opgaver, som kræver tværfaglig viden.«

Rambølls topchef, Jens-Peter Saul, ser købet som en mulighed for at kunne byde ind på flere spændende projekter.

»Sammen får vi en unik position i konkurrencen om de mest spændende og krævende projekter og øger internationalisering med et stærkt skandinavisk afsæt,« siger Jens-Peter Saul i en pressemeddelelse.

Henning Larsen kører videre under eget navn, når handlen er faldet på plads.

Der er ifølge Mette Kynne Frandsen fra Henning Larsen ikke lagt op til nedskæringer i medarbejderstaben, som det ellers ofte ses ved store fusioner.

»Der er slet ikke lagt op til reduktioner. Vi ser kun synergier, der vil skabe vækst, og derfor er der plads til alle. Det her bliver en udvidelse af Henning Larsen,« siger Mette Kynne Frandsen.

Henning Larsen har syv kontorer i henholdsvis København, Oslo, Færøerne, München, Istanbul, Riyadh og Hongkong.

Det er især i de områder, at virksomheder vil satse på nye projekter på bagkant af fusionen, fortæller Mette Kynne Frandsen.

Handlen træder i kraft 2. januar 2020.