Dagligvarekæderne på det danske marked markerer sig netop nu over for forbrugerne med ansvarlighed og klimatiltag. Især Coop Danmark og Salling dyster om førerrollen.

De danske dagligvarekæder konkurrerer langt fra kun om at sælge mest muligt til danskerne. Aktuelt går kampen også på at vise handlekraft på initiativer inden for klima og bæredygtighed.

Mandag lancerede Coop Danmark – med kæderne Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Dagli’Brugsen - en ny, ambitiøs plan. Ifølge koncernen skal den sætte en »højere standard for klimamål blandt verdens supermarkedskoncerner«.

Samtidig vil Coop, der ejes af 1,8 mio. danske forbrugere, gerne gå længere end den danske regerings klimaambitioner. Derfor lyder planen, at i 2025 skal CO2-udledningen fra Coops samlede drift være reduceret med 75 pct.- og være klimapositiv fem år senere.

Medlemsejet Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen 1.085 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 405 af Coops butikker.

Koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.

»Nu, hvor verden står over for sin største udfordring nogensinde, ønsker vi at være en naturlig del af klima-løsningen,« udtaler adm. direktør Peter Høgsted, Coop, om planen.

Gennem en periode har de danske dagligvarekæder på stribe lanceret nye initiativer over for forbrugerne.

I den forløbne uge lancerede eksempelvis både Salling Group – med Føtex, Netto og Bilka - samt Coop Danmark på samme dag og inden for få timer tiltag med stop for salg af bananer, som ikke er økologiske.

Ifølge Finans’ oplysninger har der faktisk gennem en periode været forhandlinger mellem aktørerne i dansk dagligvarehandel om at lancere fælles tiltag inden for klimamærkning.

For nogle uger siden blev chefen for Salling Groups dicountkæde Netto, Michael Løve, udpeget af regeringen som formand for et af 13 såkaldte klimapartnerskaber. Netto-chefen er formand for partnerskabet inden for handel.

Storkoncern Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.

Har ca. 1.400 butikker i Danmark, Tyskland og Polen.

Dertil kommer bl.a. en række onlineshops - herunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjs-butikker.

Koncernen er fuldt ejet af Salling Fondene, efter at A. P. Møller-Mærsk tidligere var med i ejerkredsen.

Samtidig med det gik Salling Group også selv ud med udspil om, at koncernen vil arbejde aktivt for en fælles klimamærkning af dagligvarer. Adm. direktør Per Bank udtalte i den anledning:

»En mærkning skal gøre det enklere for forbrugere at handle klimavenligt og på et oplyst grundlag træffe valg, der er rigtige for dem.«

Nu følger Coop Danmark efter med en selvstændig klimaplan for koncernen som er led i en ny samlet CSR-strategi, der kommer først i 2020.

Coop-planen Udfasning de klimaskadelige gasser i køleanlæg og investering i nye løsninger

Opsætning af ny vedvarende energikilde i Danmark til at dække stor del af koncernens samlede elforbrug

Nye grønnere lastbilsløsninger til varedistribution.

Aktivt arbejde med leverandører for at fremme mere klimavenlige produkter og fremtidige krav om klimaplaner fra alle leverandører.

Indføre klimascoring i vareudvælgelsen og afsættelse af en intern klimapulje på 100 mio. kr. frem til 2030, til fremme af mere klimavenlige produkter. Klimaplanen fra Coop Danmark indeholder bl.a. disse tiltag:

Coop oplister en række konkrete initiativer i planen – bl.a. udfasning af klimaskadelige gasser i køleanlæg, opsætning af nye, vedvarende energikilder og finansiering til mere klimavenlig produktion hos mindre producenter.

Branding-ekspert Dorrit Bøilerehauge, der bl.a. arbejder med strategisk kommunikation, har tidligere vurderet over for Finans, at dagligvarekæderne har øget værdikampen.

»Klima er blevet en dagsorden som optager mange danskere, og derfor må dagligvareselskaber også ind i den,« sagde hun.

Også i regeringen er der fokus på danske forbrugere og dagligvarer, når det gælder indsatsen for klimaet. En ny undersøgelse fra Madkulturen, der er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, viser, at halvdelen af 1.000 deltagende danskere savner viden om bæredygtige fødevarer.

»Vi har tydeligvis svært ved at omsætte bæredygtighed til et konkret måltid, selvom det fylder meget i danskernes bevidsthed. Det bliver vi nødt til at ændre sammen,« udtaler fødevareminister Mogens Jensen om undersøgelsen.

Han og klimaminister Dan Jørgensen har derfor nu bedt Madkulturen om at sætte gang i et projekt, som i foråret 2020 skal komme med konkrete handlinger til klimatips. Ministrene skriver i en pressemeddelelse, at danskernes fødevareforbrug bidrager med ca. 20 pct. af den samlede klimabelastning pr. person.