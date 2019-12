Gav 100 dollars for gammel Bond-bil og solgte den for en formue til hemmelig køber - nu er han afsløret

Et heldigt amerikansk par købte ubeset et gammelt opbevaringsrum og fandt James Bonds Lotus Esprit fra "Spionen der elskede mig".

I 1989 købte et amerikansk ægtepar et forladt opbevaringsrum på Long Island i New York for 100 dollars.

Det skete ved en såkaldt "blind auktion", hvor man ikke kan se, hvad rummet indeholder. Men de fik deres livs overraskelse, skriver CNBC.

Under et læs gamle tæpper stod en Lotus Esprit-sportsvogn, som var blevet brugt under indspilningen af James Bond-filmen "Spionen der elskede mig" med Roger Moore fra 1977.

I 2013 blev bilen solgt på auktion for næsten 1 mio. dollars til en dengang ukendt køber. Køberen viste sig senere at være Elon Musk, topchef og stifter af Tesla.

Og Elon Musk fortalte i sidste måned, at hans nyeste bil, Tesla Cybertruck, har fået sine ret bemærkelsesværdige former efter inspiration fra netop den Lotus Esprit.

I filmen kan bilen forvandle sig fra en almindelig bil til en undervandsbåd, der kan affyre missiler, mens den er neddykket.

Der blev brugt otte biler til indspilningen af Bond-filmen. Men den eneste, der kunne bruges under vand, var modellen fundet i opbevaringsrummet. Den har ingen hjul, men i stedet sidefinner.

Det amerikanske ægtepar fik efter købet at vide, at det kunne være en værdifuld bil, de havde fået fingre i. Så bilen blev nødtørftig renoveret og sendt rundt i USA og blev vist frem ved forskellige lejligheder.

I 2013 hørte Doug Redenius om bilen - han er medstifter af Ian Fleming Foundation - og han kunne bevidne, at der var tale om den rigtige bil.

Derefter blev den sat på auktion hos Sotheby’s og solgt til en ukendt køber for 997.000 dollars. Senere kom det frem, at køberen var Elon Musk, der fortalte, at han kunne huske filmen fra sin barndom.

»Det var fantastisk som barn i Sydafrika, at se James Bond i "The Spy Who Loved Me" køre sin Lotus Esprit ud fra en mole, trykke på en knap og få den omdannet til en ubåd under vand. Jeg var dog skuffet over at få at vide, at den faktisk ikke kan ændre sig til en ubåd,« fortalte Elon Musk i 2013.

Det specielle model til brug under vandet blev kaldt "Wet Nellie" og den var blevet konverteret til ubåd for 100.000 dollars - det svarer til 425.000 dollars i dagens penge.

Bilen har ingen hjul, men finner. Den kunne ikke køre på land, men havde fire propeller og ballasttanke, så den kunne dykke.

Under optagelserne blev undervandsscenerne udført af en amerikansk frømand - Navy Seal - der havde fuldt dykkerudstyr på, da hele bilens indre blev fyldt med vand.

Lotus Esprit-modellen fra 1976 er ikke den dyreste Bond-bil, der er blevet solgt på auktion. I august i år blev en Aston Martin DB5 fra 1965-filmen "Thunderball" solgt for 6,4 mio. dollars til en anonym køber.