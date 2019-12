Bestseller-ejers netsupermarked i nyt tab - henter profil til bestyrelsen

Nemlig.com har løftet omsætningen markant, men onlinesupermarkedet kører fortsat med underskud.

Der er kommet flere kunder igennem butikken hos nemlig.com, men onlinesupermarkedet har ikke formået at veksle vokseværket til overskud.

Det fremgår af en det forskudte årsregnskab 2018/2019 fra nemlig.com, som Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen via holdingselskabet Heartland ejer 68 pct. af.

Omsætningen i det seneste regnskabsår 2018/2019 steg med 270 mio. kr. til 1,44 mia. kr. Det svarer til en vækst i omsætningen på 23 pct.

Driftsresultatet (EBITDA) endte på minus 41,6 mio. kr., og resultatet efter skat landede på 52 mio. kr. mod et underskud på 59 mio. kr. Dermed har nemlig.com tabt mere end 320 mio. kr. de seneste fem regnskabsår.

I en pressemeddelelse hæfter Stefan Plenge adm. direktør, stifter og medejer af nemlig.com, sig dog ved fremgangen.

»I det seneste regnskabsår formår vi både at vokse markant på toplinjen samtidig med, at vi igen forbedrer bundlinjen. Det er fantastisk at mærke, hvordan flere og flere danskere får øjnene op for de mange fordele ved at købe deres dagligvarer på nettet og få dem leveret hjem til hoveddøren. Vi vil derfor fortsætte med at øge vores investeringer i alle dele af forretningen, så vi står bedst muligt rustet til at imødekomme danskernes stigende efterspørgsel på mere tid til livet,« siger han.

I pressemeddelelsen oplyser nemlig.com, at selskabet opruster sin bestyrelse. Jesper Højer, der tidligere på året forlod jobbet som global koncernchef i den tyske gigant Lidl, tiltræder nemlig bestyrelsen. I Lidl har Jesper Højer haft ansvaret fore flere end 260.000 medarbejdere i mere end 30 lande.

»Jeg har længe holdt øje med nemlig.com og deres imponerende udvikling. Jeg glæder mig derfor meget til at blive en del af holdet og bidrage til den fortsatte vækst til glæde for de mange loyale kunder og dygtige medarbejdere i nemlig.com,« udtaler Jesper Højer.

Bestyrelsen kommer dermed til at bestå af bestyrelsesformand Henrik Brandt, næstformand Lars Fløe Nielsen samt Anders Holch Povlsen og Stefan Plenge.

»Vi er utrolig stolte over at kunne tiltrække endnu en stærk profil til vores bestyrelse, og med Jesper ombord får vi styrket vores kompetencer betydeligt på en række vigtige områder,« siger Stefan Plenge.