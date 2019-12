Mens danske aktier har leveret et forrygende afkast i år, står Legos pengetank til store tab på bl.a. ISS og Nilfisk.

2019 tegner til at blive endnu et skidt aktieår for Lego-pengetanken Kirkbi, der er storaktionær i nogle af de største skuffelser på den danske børs.

Kirkbi, der investerer i alt fra kapitalfonde til unoterede virksomheder, ejendomme, vindmøller og børsnoterede aktier, har oplevet en kraftig nedtur i sine største danske aktieposter, mens resten af aktiemarkedet har festet.

Lego-pengetanken har med store koncentrerede investeringer i fire selskaber - ISS, Matas, NKT og Nilfisk - ramt nogle af de største aktiemæssige nedture herhjemme i de senere år.

»Fællesnævneren er, at de inden for de sidste to år er faldet til nogenlunde det halve,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Mens C20 Cap-indekset er steget 23 pct. i år, er værdien af Kirkbis knap 28 mio. aktier i ISS faldet 18 pct. til 4,5 mia. kr.

Aktieposten i Nilfisk på 20 pct. er i dag 770 mio. kr. værd - i 2017 ville samme portion aktier have være op til 2 mia. kr. værd.

De præcise tab er svære at opføre, da Kirkbi ad flere omgange har købt op i ISS og Nilfisk og solgt ud i Matas.

Men det bør give anledning til selvransagelse, at man har slået fire så store skæverter, lyder det fra Per Hansen.

»Man man da godt spørge, om man ikke burde gøre som den norske oliefond og investere med grønthøsteren,« siger han.

Kirkbi-topchef Søren Thorup Sørensen afviser at kommentere resultaterne, før årsrapporten er klar, men nedturen har vakt opsigt blandt kilder i kapitalfondsmiljøet.

I udlandet kan meddelelsen om, at investorer som ValueAct, Elliot eller Icahn Enterprises er trådt ind i et selskabs ejerkreds sende aktien i vejret, fordi det forventes, at de vil presse på for at forbedre udviklingen og alternativt sætte selskabet til salg.

Kirkbi er anderledes passiv som ejer, og trods ejerskabet af 15 pct. af ISS har Lego-pengetanken f.eks. ingen mand i bestyrelsen.

Mens Kirkbi er temmelig passiv som ejer, hægter pengetanken sig ofte på en aktiv partner - typisk en kapitalfond. Det sker i øjeblikket med Kirkbi og Blackstones overtagelse af Legoland-ejeren Merlin Entertainment.

Spørgsmålet er, om man fokuserer så meget på detaljen - og at en virksomhed ser ud til at være billigt prissat - at man glemmer at kigge op og se, at man bliver kørt over. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet

Flere af selskabets danske hovedpiner er også købt af kapitalfonde som CVC, EQT og Goldman Sachs og Nordic Capital.

Som familiejet har Kirkbi den luksus i modsætning til mange professionelle investorer, at man kan tænke mere langsigtet og ignorere kortsigtede udsving i aktiekurserne, men nedturen i Kirkbis store danske aktieposter er i høj grad drevet af dårlig performance fra selskaberne - og ikke af hverken politik eller makroøkonomi.

Matas er markedsleder på et marked, der ikke vokser, og hvor der var investeret begrænset i butikkerne.

Falck, der ikke er børsnoteret, har kæmpet for livet og været igennem en omfattende omstrukturering, efter bestyrelsen ikke formåede at tøjle en stærk topchef, før et stort opkøbstogt kørte i grøften.

Fokus i ISS har også flyttet sig fra forudsigelig indtjeningsvækst og udbytte til for høj gæld og frasalg.

Netop gæld bliver der også rigeligt af, når Blackstone og Kirkbi køber Merlin af børsen. En stor del af købesummen består nemlig af lånte penge, hvilket øger gearingen. Det betyder, at afkastet forstærkes - både hvis det går godt, men også hvis det går skidt.

»Hvis de skal koble sig på en kapitalfond, så ser det ud til, at de nok snarere skal investere samtidig med kapitalfonden - og stå af toget, når fonden benytter trinbrættet. Spørgsmålet er, om man fokuserer så meget på detaljen - og at en virksomhed ser ud til at være billigt prissat - at man glemmer at kigge op og se, at man bliver kørt over,« siger Per Hansen.

Kirkbi havde ved udgangen af 2018 en investeringsportefølje på 58 mia. kr. - herunder investeringer i danske Fitness World samt tyske Armacell, hvor Kirkbi netop har købt Blackstone ud.