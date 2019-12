En lille, midtjysk designvirksomhed har anlagt kopisag mod Jysk-kæden med 2.850 butikker i 52 lande. Detailkoncernen afviser alle beskyldninger.

En dansk designer mener, at den danske detailgigant Jysk har kopieret fire af hendes produktserier samt sat dem til salg i koncernens butikker rundt om i verden. Derfor har hun nu anlagt sagt mod Jysk. Koncernen afviser alle anklager om kopiering.

Mette Ditmer Design i Silkeborg, der producerer forskellige designprodukter til hjemmet, har valgt at gå i fogedretten og åbne sagen om kopiering. Designeren og hendes advokat, Johan Løje, vurderer, at Jysk har krænket rettighederne til produktion, salg og markedsføring af fire specifikke produktserier.

De mener, at Jysk-produkterne til forveksling ligner selskabets design.

»Det er dyrt og ressourcekrævende som en lille virksomhed at føre sag mod store koncerner. Men det er essentielt for os alle i den danske designbranche, at der slås meget hårdt ned på de store, som udnytter mindre design-virksomheder og lukrerer på vores ideer, produktudvikling og markedsføring. Det sker desværre som hovedregel uden konsekvenser for dem,« siger designer, medejer og adm. direktør, Mette Ditmer.

Jysk Familiekoncernen Jysk har eksisteret siden 1979, da afdøde dynekøbmand Lars Larsen åbnede den første butik.

Driver flere end 2.800 butikker i 52 lande.

Koncernen har hidtil været delt i to selvstændige selskaber som netop nu slås sammen: Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og Jysk Nordic, som ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa.

Dertil har Jysk butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det er lige fra Island og Canada til bl.a. Thailand, Kuwait og Vietnam.

Jysk indgår i Lars Larsen Group, der har stifterens søn, Jacob Brunsborg, som bestyrelsesformand.

»Selvfølgelig kopierer vi ikke. Der er i dag mange produkter, som i et eller andet omfang ligner hinanden. Leverandører lader sig inspirere af hinanden. For de omtalte fire produktserier i denne sag er en stribe andre udbudt til salg i forskellige kæder - og de ligger også inden for samme inspiration,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Han understreger samtidig, at Jysk nu vil afvente, at sagen anlagt af Mette Ditmer kører i det retslige system. Jysk-kæden har samlet 2.850 butikker i 52 lande.

Mette Ditmer Design har ikke fået nedlagt fogedforbud mod, at Jysk fortsat kan sælge produkterne. Ifølge advokat Johan Løje vil det kræve garantistillelse af et større millionbeløb, som hans klient ikke har mulighed for.

»Jeg har tidligere kørt sager mod Jysk og andre af den koncerns selskaber om kopiering. Denne er efter min mening i den grove ende. Et fogedforbud mod videresalg af de fire produktserier fra Ditmer vil dog kræve et stort beløb fra min klient. Vi mener nemlig, at produkterne har været til salg på 28 markeder, hvor Jysk har butikker,« siger Johan Løje, advokatfirmaet Løje IP.

Han har som advokat specialiseret sig i netop at repræsentere rettighedshavere i sager om bl.a. kopiering af rettigheder til deisgn og varemærker. Tidligere har han eksempelvis kørt en sag for designer Anne Black mod discountkæden Netto under Salling Group.

I juni afgjorde Sø- og Handelsretten, at Salling Group og dets leverandør på de omfattende designprodukter skulle betale 1,5 mio. kr. i erstatning til Anne Black.

Mette Ditmer ser frem til at få sagen mod Jysk afklaret, da den ifølge hende har konsekvenser for virksomheden. Både her i landet og på eksportmarkederne hvor hun afsætter produkter og Jysk ligeledes har butikker.

»Det gør ondt i en lille virksomhed som vores, når en stor detailkæde vælger ikke selv at designe - men i stedet kopiere. Det betyder jo, at forbrugere kan tage fejl af produkterne, hvilket er ekstra beklageligt for os, idet kvaliteten på Jysk-produkterne ligger meget langt fra vores. Det udvander samtidig vores designs, koncept og brand-værdi,« siger hun.