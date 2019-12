Flychef smuglede en Harley-Davidson - det skulle han aldrig have gjort

Indonesiens nationale luftfartsselskab er centrum i en skandalesag. Ministre fastslår, at den adm. direktør har smuglet en motorcykel og to cykler fra Frankrig på et fragtfly.

Koncernchefen for Indonesiens nationale luftfartsselskab er åbenbart vild med at køre motorcykel. Det koster ham nu jobbet.

Flere nyhedsbureauer skriver fredag, at adm. direktør Ari Askhara i luftfartsselskabet Garuda Indonesia, som er statsejet, bliver afskediget. Det sker efter beskyldninger om smugling af en Harley-Davidson motorcykel ind i Indonesien. Ud over motorcyklen omfatter sagen også to dyre cykler.

BBC skriver, at Indonesiens finansminister udtaler, at Ari Askhara skulle havde smuglet motorcyklen og de to cykler for at undgå en betaling på ca. 700.000 i told og afgifter.

Indonesiens minster for statsejede virksomheder Erick Thohir har på en pressekonference fastslået, at de omtalte genstande er fløjet ind i Indonesien fra Frankrig. Han understregede samtidig, at betaling for motorcyklen er foretaget gennem en Garuda-finanschef i Amsterdam.

Ministeriet er fortsat i gang med at undersøge sagen i det statsejede selskab, hvor Ari Askhara har været adm. direktør siden 2018.

Fredag skriver Reuters, at landets transportsministerium dog allerede er på vej med en bøde til Garuda Indonesia for overtrædelse af luftfartsreglerne i forbindelse med smugling af en Harley Davidson motorcykel ombord på et fragtfly.

»Vi har sendt et brev med bødekrav til Garuda, fordi selskabet har fragtet genstande uden at have skrevet dem på fragtlisterne,« udtalte transportminister Budi Karya fredag.

Reuters har uden held forsøgt at få kommentarer fra Ari Askhara og Garudas pressetalsmand til sagen.