Dansker stopper som chef for milliardærs hotelkæde

Christen Bagger nåede kun et år som topchef i Petter Stordalens hotelkæde Clarion.

For et år siden landede danske Christen Bagger et topjob af de større.

Han skulle stå i spidsen for hotelkæden Clarion, der tæller 35 hoteller, 4.700 ansatte, en milliardomsætning og er en del af Spies-ejeren Petter Stordalens Nordic Choice-hotelkoncern.

Men nu er det slut for Christen Bagger i Clarion. Det fortæller han til mediet Standby.

»Jeg blev ansat til at tage Clarion på en forandringsrejse og skabe et Clarion 2.0. Det er gået rigtig stærkt og har været super spændende for mig personligt – og også, tror jeg, for både organisationen og gæsterne. Nu vil vores ejer dreje fokus fra udvikling mod drift, og der fandt man, at der skulle andre kræfter til,« siger han til Standby.

41-årige Christen Bagger kom til Clarion fra en ledende stilling hos Rainmaking Innovation. Inden det var han en årrække hos sprogbureauet EF Education First, hvor han først var dansk landechef og til slut var vicepræsident på hovedkontoret i Zürich.

Hvad fremtiden bringer for Christen Bagger, ved han endnu ikke.

Clarion er én af tre hotelkæder i Nordic Choice. De andre kæder er Comfort og Quality. Dertil kommer en række enkeltstående hoteller som Skt. Petri i København.

Nordic Choice er som nævnt ejet af den flamboyante milliardær Petter Stordalen. Han trådte i slutningen af oktober frem som redningsmanden af rejsegiganten Thomas Cooks nordiske rester. Heriblandt det danske rejseselskab Spies.