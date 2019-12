"Hemmelig" aktiepost afsløret: Kasi er medejer af Pandora

Kasi-familien har i en årrække været i en bitter strid med Pandora. Men Kasi ejer stadig aktier i Pandora.

Kasi-familien og Pandora er måske de to parter i dansk erhvervsliv, der er mest i krig med hinanden.

En årelang bitter strid om en earn out-betaling har ført en voldgiftssag og klager til Forbrugerombudsmanden med sig.

Men selvom parterne ikke er på krammer med hinanden, har Kasi-familien faktisk stadig en interesse i Pandoras ve og vel.

For en hidtil hemmelig aktiepost i Pandora er nu blevet afsløret i forbindelse med en ny redegørelse i konkursboet efter Kasi ApS.

Aktieposten havde ved konkurstidspunktet i august en værdi af 485.000 kr. Tilmed er Pandora-aktien siden steget med mere end 10 pct.

Ifølge Jesper Nielsen, også kendt som Kasi-Jesper, er det vigtigt for familien at have aktier i Pandora.

»Vi er en del af de familier og personer, der har spillet en vigtig rolle i skabelsen af verdens største brand inden for smykker. Vi vil altid have et helt specielt forhold til Pandora, uagtet deres uforståelige ageren over for familien i forhold til at betale den aftalte pris for den profitable virksomhed, de har købt af os,« skriver han i en mail.

Kasi-familien har dog ikke udsigt til at beholde aktierne. For som et led i behandlingen af Kasi ApS’ konkursbo har skattemyndighederne fået sikkerhed i Pandora-aktierne.

Derfor vil provenuet fra salget af aktierne gå til skattemyndighederne.

Kasi-Jesper mener at have milliarder til gode hos Pandora som følge af den earn out-aftale, der blev lavet i forbindelse med, at Kasi ApS blev købt ud af Pandora.

Earn out-aftalen skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen.

Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earn out, endte han med ingenting, da der skulle afregnes.

Nu er det hele endt i en voldgiftssag, hvor familien Nielsen håber at få et milliardbeløb ud af dommen. Modsat har Pandora hensat 0 kr. til sagen.