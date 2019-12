Velhavende dansk familie har solgt livsværket

Den familieejede virksomhed Lip skifter ejer efter 52 år.

En succesrig dansk erhvervsfamilie med en formue på over 200 mio. kr. har skrevet under på en handel, der med ét gør familien en hel del rigere.

For et ukendt millionbeløb har Vangsted-familien fra Nørre Aaby på Fyn solgt hele virksomheden Lip, der producerer og sælger fliseklæb og fugemasse.

Køberen er den globale industrikoncern Bostik, der er en del af konglomeratet Arkema.

I fjor udtalte Brian Vangsted, direktør og medejer af Lip, ellers til Finans, at de var »tre søskende, som gerne vil drive og eje virksomheden i mange år endnu.

»Derfor bliver det ikke relevant at sælge vores virksomhed lige nu,« sagde han.

Men nu er Lip altså alligevel blevet solgt.

»For mange år siden besluttede vi faktisk, at vi nok ville være den sidste generation, der ejede Lip. Derfor var det kun et spørgsmål om tid, og vi har arbejdet på et salg i en længere periode,« siger Brian Vangsted nu om salget af familiens livsværk.

Det er kun få dage siden, at Lip fremlagde et årsregnskab med et overskud på 29 mio. kr. Netop tocifrede millionoverskud er Lip efterhånden blevet garant for, og det kommer ikke til at ændre sig med det nye ejerskab.

»Jeg har en god mavefornemmelse med vores nye ejer. Det er den helt rigtige partner til at løfte virksomheden yderligere,« siger Brian Vangsted, der vil fortsætte i ledelsen under Arkema.

Hvor meget Vangsted-familien præcist har fået for deres virksomhed er hemmeligt. Handlen ventes afsluttet i begyndelsen af det nye år, oplyser Arkema.

Men der er med al sikkerhed ikke tale om småpenge, for Lip har gennem flere årtier været en særdeles indbringende forretning.

Lip fremstiller fliseklæb og fugemasse, som sælges til både byggemarkeder og byggeindustrien. Det har år efter år sikret ejerfamilien tocifrede millionoverskud.

På trods af den store succes har direktør Brian Vangsted og hans to søstre, der indtil nu har ejet virksomheden, aldrig opsøgt medieinteresse eller forsøgt at tiltrække sig opmærksomhed.

Nu er Lip så alligevel blevet solgt. Den nye ejer, Arkema-konglomeratet, omsætter årligt for over 60 mia. kr. og beskæftiger 20.000 ansatte i 55 lande.

Til sammenligning har Lip en årlig omsætning på lidt over 200 mio. kr. og ca. 50 ansatte.

En stor del af produktionen på Lips fabrik i Nørre Aaby er automatiseret med robotter.