Mærsk ændrer i sin ledelse - henter ny chef internt

Henriette Hallberg Thygesen bliver nyt medlem af direktionen.

A.P. Møller-Mærsk har ændret sin opstilling på ledelsesgangen.

Vincent Clerc bliver chef for ocean and logistics, mens Henriette Hallberg Thygesen er udpeget som nyt medlem af direktionen, hvor hun bliver chef for divisionen Towage, Manufacturing & Others.

Henriette Hallberg Thygesen kommer fra en stilling som øverste chef for Svitzer, og hun bliver nyt medlem af Mærsk-direktionen den 1. januar 2020.

Dermed udfylder hun det vacuum, som driftsdirektør Søren Toft efterlod, da han forlod koncernen efter at have sagt ja til en topchefstilling hos konkurrenten MSC.

Det bliver dog ikke i samme konstellation. Henriette Thygesen og Vincent Clerc deler ansvarsområderne, så de således bliver både driftsdirektører og kommercielle direktører for hver deres del af forretningen.

Mærsk oplyser, at man med det nye ledelseshold vil sætte mere fart på sin strategi om at blive et integreret transport- og logistikselskab.

»For et år siden integrerede vi vores kundevendte roller på tværs af virksomheden. Vi er nu klar til at accelerere gennemførelsen af vores strategi gennem øget kommerciel og operationel integration,« udtaler Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller-Mærsk i en pressemeddelelse.

Med ændringerne kommer direktionen i Mærsk til at bestå af Søren Skou, Carolina Dybeck Happe, Henriette Hallberg Thygesen, Vincent Clerc og Morten Engelstoft.

»Med den nye ledelsesstruktur, der er annonceret i dag, er jeg overbevist om, at vi vil øge tempoet. Vi har et enkelt og smidigt fundament for rentabel vækst,« lyder det fra Søren Skou.

Dagens annoncering kommer efter et en travl november på direktionsgangen. Her blev det nemlig offentliggjort, at Carolina Dybeck Happe, der er finansdirektør, forlader Mærsk til næste år til fordel for det amerikanske konglomerat General Electric.

Få dage inden Carolina Dybeck Happes afgang blev annonceret, kom det frem, at driftsdirektøren Søren Toft skiftede til ærkerivalen MSC for at indtage rollen som øverste chef her.