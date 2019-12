Selskabet, der stod for tøjmærket Storm & Maries butikker, er gået konkurs efter et stort milliontab.

Den danske modeduo Kim Vedel Hansen og Signe Vedel, der står bag tøjmærket Storm & Marie, har måttet lade et af deres selskaber gå konkurs med et stort milliontab til følge.

Sidste år valgte parret at lukke deres to fysiske butikker. Nu er selskabet, der stod for driften af Storm & Maries butikker, gået konkurs. Det viser en skrivelse i Statstidende.

Ifølge adm. direktør Kim Vedel Hansen tager ejerkredsen, der udover Vedel-parret består af Bo Raahauge Rasmussen, et stort tab på konkursen.

Men selve Storm & Marie-mærket overlever, skriver han i en mail.

Sidste år havde selskabet bag Storm & Maries butikker et underskud på 6,1 mio. kr. Og revisoren dumpede direkte selskabets regnskab. Han mente, at selskabets overlevelse afhang af, at der kunne skaffes penge til at lukke hullet i kassen.

»Men ledelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes, og vi er derfor ikke enige i ledelsens valg af at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift,« skrev revisoren i regnskabet.

Nu er selskabet, der for nyligt skiftede navn til Retailselskabet Ryesgade, taget under konkursbehandling.

Storm og Marie-mærket er fortsat eget af selskabet Storm & Marie Holding og vil stadig være at finde online såvel som i stormagasiner som Magasin, hvor tøjmærket forhandles.

Storm & Marie, der laver modetøj til kvinder, har eksisteret siden 2010. Det blev grundlagt af Signe Vedel og Kim Vedel Hansen og er navngivet efter parrets tvillinger.