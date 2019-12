Uforstående Power-chef til B&O: Lad os nu sælge jeres produkter

Topchefen i elektronikkæden Power ærgrer sig over, at han ikke må sælge flere B&O-produkter. Efterspørgslen fra kunderne er der, fortæller han.

Der er masser af efterspørgsel på B&O’s produkter i Power. Elektronikkæden får bare ikke lov til at indfri den.

Sådan lyder det fra selskabets adm. direktør, Jesper Boysen.

Han forstår ikke, hvorfor han kun må sælge udvalgte lydprodukter fra designklenodiet B&O, men derimod må se langt efter fjernsyn og flere højtalere på hylderne i hans butikker.

»Det er simpelthen ude af trit med udviklingen, og det er en af de største årsager til, at de ikke helt sælger det, de skal - i hvert fald her i Danmark,« siger han.

En del af B&O’s strategi er at sælge en række produkter eksklusivt gennem egne forhandlere, og derfor må kæder som Power og Elgiganten undvære varerne i deres sortiment. En strategi, Jesper Boysen er uforstående overfor.

»Det er rigtig ærgerligt, for vi har efterspørgsel på det. Når kunderne står i Power og kigger på vores sortiment, kan vi vise alle de kendte mærkevarer inden for tv. Men vi kan ikke vise B&O,« siger han.

Hans undren kommer i kølvandet på, at B&O tirsdag måtte nedjustere for fjerde gang på ét år. Der er dog ikke mangel på forespørgsler på B&O-produkter i Power, fortæller Jesper Boysen, der har vækst i salget af de B&O-varer, han får lov til at sælge.

Det kunne sagtens blive til mere.

Direktøren oplever, at kunderne ønsker at kunne sammenligne produkter direkte, når de eksempelvis skal beslutte sig for et nyt fjernsyn. Hvilket et har den bedste lyd? Det flotteste design? Hvor står billedet skarpest? Den konkurrence udelukker B&O sig selv fra ved ikke at være tilstede i butikkerne, mener han.

»Så skal du bevæge dig ud i din bil og køre ned i en B&O-forretning. En betingelse for, at man i dag kan tage sine markedsandele, er, at man kan sammenligne med konkurrenterne,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kritikken fra B&O, men topchef Kristian Teär kalder situationen en »kommerciel krise« og siger til Finans:

»Vi har ikke haft nok fokus på salg og marketing. Selvom vi har gjort meget, så har vi ikke gjort det, som kan skabe opmærksomhed og aktivere markedet.«

Da Power sælger alt fra hårde hvidevarer til elektronik, og butikkerne har en stor gennemstrømning af kunder, mener Jesper Boysen, at kæden ville være et oplagt udstillingsvindue.

»Du kunne friste mange flere kunder i stedet for, at de skal tage en beslutning om at gå ind i en B&O-forretning,« siger han og tilføjer, at Power sidder på ca. 20 pct. af tv-markedet i Danmark.

»Man har fravalgt en distributionskanal, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har råd til i dag,« siger han.

Direktøren har da også et råd til B&O-ledelsen.

»Power har vækst i Danmark. Det har B&O ikke. Man må gå med dem, der vokser. Ellers ryger kursen bare helt ned i 0,« siger han.

Elgiganten ønsker ikke at udtale sig om emnet.