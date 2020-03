Indgreb mod leasingbiler udløser nye millionrabatter til bilbranchen

Venstre, DF og Enhedslisten vil have indgreb. Skatteministeren vil sætte kritisk lup på det høje beløb, der ryger retur.

Hvert år går staten glip af hundredvis af millioner af kroner i registreringsafgift på grund af en uforudset bivirkning ved et politisk indgreb mod leasingbranchen i 2017.

Indgrebet skulle forhindre, at leasingbiler indregistreres med kunstigt lave registreringsafgifter. Men det har samtidig åbnet op for, at de samme biler i vidt omfang kan få registreringsafgiften refunderet for de første fire måneders kørsel på vejene.

Alene sidste år betalte Motorstyrelsen 608 mio. kr. tilbage til ejerne af leasingbilerne på den konto.

»Jeg er rystet og meget skuffet over det høje beløb. Venstre vil indkalde skatteminister Morten Bødskov til et møde for at finde ud af, hvad der er gået galt. Vi skal have lukket dette hul, som vi ikke kan leve med,« siger Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm.

Hun bakkes op af skatteordførerne fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der begge betegner muligheden som et voldsomt og uacceptabelt skattehul.

Det politiske indgreb mod leasingbilerne tilbage i 2017 blev besluttet efter en artikelserie på Finans, der dokumenterede, hvordan bilbranchen var i stand til at minimere registreringsafgiften ved at sælge biler til leasingselskaber til ekstremt lave priser.

Folketinget reagerede ved at beslutte, at leasingbilers registreringsafgift skal beregnes igen efter fire måneder med udgangspunkt i markedsprisen på sammenlignelige biler på brugtbilsmarkedet. Da leasingbilers registreringsafgift betales i månedlige rater, ville leasingselskaberne dermed kun få rabat på afgiften i de første fire måneder.

Målet er at få flere til at følge reglerne og mindske risikoen for svindel. Morten Bødskov, skatteminister

Men politikerne var ikke opmærksomme på, at en tilhørende såkaldt værditabsberegning reelt ville føre til, at rigtig mange leasingbiler får lov til at køre afgiftsfrit rundt i de fire første måneder på dansk asfalt.

Det skyldes, at leasingselskaberne ifølge loven har ret til at få refunderet hele afgiften for de første fire måneder, hvis leasingbilerne vurderes at have højere værdi som brugte end deres købspris.

Sidste år fik 56.867 leasingbiler hele afgiften retur. Det svarer til 60 pct. af alle leasingbiler for perioden.

Hos brancheorganisationen De Danske Bilimportører mener adm. direktør Gunni Mikkelsen, at det ikke giver et retvisende billede udelukkende at fokusere på en kort tidsbegrænset periode. Man bør kigge på registreringsafgiften i hele leasingbilens levetid, og her påpeger Gunni Mikkelsen, at staten i dag får flere penge ind i registreringsafgift end tidligere.

»De uhensigtsmæssigheder, som kan forekomme for de første fire måneder, har vi påpeget og angivet løsningen til,« siger Gunni Mikkelsen.

Han ønsker et ændret afgiftssystem, der beregner registreringsafgiften ud fra tekniske kriterier frem for usikre værdiberegninger. Det ville eliminere problemet, mener han.

Også skatteminister Morten Bødskov er efter Finans’ henvendelse om sagen blevet opmærksom på refusionen for 608 mio. kr.

»Det virker som et højt beløb, der er tilbagebetalt til leasingbranchen i 2019. Det skal vi se nærmere på. Derfor vil jeg diskutere problemet med forligskredsen, når vi mødes om kort tid for at drøfte generelle initiativer på området. Målet er at få flere til at følge reglerne og mindske risikoen for svindel,« siger Morten Bødskov.