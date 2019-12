Populær chokolade under beskyldning om brug af børnearbejde

Ferrero er kommet i modvind efter beskyldninger om børnearbejde hos leverandører.

Chokoladeproducenten Ferrero, der blandt andet står bag den populære chokolade Ferrero Rocher, er kommet i modvind efter at den britiske menneskerettighedsgruppe WeMove har beskyldt producenten for at få sine hasselnødder fra leverandører, der gør brug af børnearbejdere.

Det skriver The Guardian.

Ferrero køber omtrent 30 pct. af sine hasselnødder fra tyrkiske leverandører, og nu har Ferrero svært ved at bevise, at disse leverandører ikke gør brug af børn i arbejdet med at høste nødderne.

Tyrkiet har de seneste år haft problemer med børnearbejde. Op til 11.300 børnearbejde i Tyrkiet er mellem 11 og 14 år. Ifølge Center for Børns Rettigheder i Tyrkiet mistede ca. 67 børn og teenagere livet, mens de arbejdede i 2018.

I en officiel udtalelse til The Guardian oplyser Ferrero, at de erkender problemet med børnearbejde i Tyrkiet og er fast besluttet på at forhindre og eliminere brugen af børnearbejde i deres forsyningskæde.

Ferrero udtaler også, at virksomheden hverken styrer eller ejer hasselnøddefarme i Europa, men at de arbejder med leverandørerne for at sikre en ordentlig og høj landbrugsmæssig og samfundsmæssig standard.

»Kompleksiteten i hasselnød-forsyningskæden betyder, at den ikke kan transformeres af en enkelt aktør. Samarbejde er absolut vigtigt for at tackle problematikken omkring børnearbejde,« sagde en talsmand for Ferrero til The Guardian.

Ferrero siger, at virksomheden har en ambition om at kunne spore 100 pct. af sine hasselnødder inden slutningen af 2020.

Beskyldninger er angiveligt kommet efter en video lavet af WeMove og Centre for Child Rights, der skulle vise børn, der påstår at arbejde op til 12 timer om dagen med at høste hasselnødder. Iføge The Guardian skulle en af landmændene sige, at han sælger sine hasselnødder til Ferrero gennem et mellemled.