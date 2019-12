Redningsplanen for WeWork i problemer: Bankerne smækker pengekassen i

Amerikanske WeWork gik på rekordtid fra storhed til fald. Så kom storinvestoren Softbank med en redningsplan – men nu er den også ved at smuldre.

Når historiebøgerne skal skrives om 2019, vil ét drama fra erhvervslivet helt sikkert finde plads: Sagaen om det amerikanske kontorhotel WeWork. Men efter en aflyst børsnotering, et rekordtab af værdi og fyringen af selskabets stifter og direktør, kom er tilsyneladende ro på igen. SoftBank, som i forvejen havde sprøjtet 72 mia. kr. i WeWork, kastede en redningskrans ud og sikrede, at selskabet overlevede.

Men nu er der igen ballade. Redningsplanen, der blandt andet involverede lån for knap 34 mia. kroner, er nemlig kommet i problemer: De japanske banker, som Softbank har talt med, har simpelthen smækket pengekassen i. Det skriver Reuters.

Softbank, der ikke er en bank, men en meget aggressiv tech-investeringsfond, har traditionelt kunne låne nærmest ubegrænset, men lige netop WeWork er der ingen af bankerne, som ønsker at låne til. De 20 mia. kr., som Softbank har forsøgt at rejse hos bankerne, har passeret bankernes interne grænser for risici og fået lånevurderingerne til at blinke rødt.

I stedet har en række banker lovet Softbank at se, om de kan hjælpe med at finde penge at låne andre steder end hos dem selv.

»Softbank er en vigtig kunde, så vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe, men vi er nødt til at se på vores kredit-risiko,« lyder det fra en anonym, højtplaceret ansat i en af de involverede japanske banker, ifølge Reuters.

Én mulighed er, at lånet skal spredes ud mellem mange flere banker og finansielle institutioner, men det tager tid, og Softbank har brug for pengene hurtigt. Derfor kan det ende med, at Softbank må sælge ud af fondens hidtil mest succesfulde investering, nemlig i den kinesiske tech-gigant Alibaba, hvor Softbank ejer 26 pct. af aktierne.

WeWork var i august på vej mod en børsnotering med en forventet værdi på mindst 317 mia. kr. – men da prospektet kom på gaden, begyndte alting at gå galt for WeWork. Efter meget voldsom kritik og en iskold modtagelse fra de store investorer, prøvede WeWork med et nyt prospekt, men måtte til sidst aflyse børsnoteringen. Derefter blev stifter og topchef Adam Neumann tvunget til at gå af, selvom han kontrollerede selskabet. Og WeWork var i alvorlig fare for at gå konkurs, fordi de forventede milliarder fra børsnoteringen udeblev.

I oktober gik Softbank derfor ind og købte aktier op for 10 mia. kr. og investerede yderligere 20 mia. kr. i WeWork, til en samlet værdi af selskabet på 47 mia. kr. Desuden lovede Softbank altså at sikre lån for 34 mia. kr., men bankernes tillid til, at WeWork en dag bliver en succes, ligger altså på et lille sted.

WeWork lejer kontorpladser og kontorer ud og er de seneste år ekspanderet voldsomt globalt. I seneste kvartal havde selskabet en omsætning på 6,3 mia. kr. – og et underskud på 8,4 mia. kr.