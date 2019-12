Den berømte TV-far leverer gode råd om opsparing og investering til unge voksne.

I den ikoniske TV-serie Beverly Hills 90210 blev skuespilleren James Eckhouse kendt som Brenda og Brandons far, Jim Walsh. Nu er han tilbage på skærmen som frontfigur i en række reklamefilm for investerings-appen June by Danske Bank.

Det skriver Dansk Markedsføring.

I reklamefilmene, der har premiere i dag d. 26 december, optræder James Eckhouse igen som ansvarlig familiefar, der leverer gode råd omkring opsparing og investering.

James Eckhouse har spillet med i hundredevis af film og TV-serier bla. Bossen og Bumsen, Fatal Attraction og The Avengers.

»Vi ved, at mange bliver fjerne i blikket, når man taler økonomisk planlægning. Så det var vigtigt at finde en person, som målgruppen ville være åbne overfor og lytte til. Gerne med et glimt i øjet,« siger Dorthe Krogh Jensen, der er marketingchef for investering i Danske Bank.

Hun forklarer til Dansk Markedsføring, at kampagnen har to målsætninger: at øge kendskabet til June by Danske Bank og at skabe interesse for investering fra målgruppen, der primært er unge voksne.

I slutningen af november kunne Finans fortælle, at Danske Banks investeringsløsning June havde passeret 1 mia. kr. i formue fra danske kunder.

Dermed sidder Danske Bank på over halvdelen af markedet for digitale investeringsløsniger. I november var der 23.000 aktive investorer på June.