Ejeren bag Marcus-kæden har igen måttet tilføre selskabet penge. Et stort millionunderskud havde ædt egenkapitalen.

Den danske herretøjskæde Marcus fortsætter med at tabe millioner i alarmerende fart. Så alarmerende, at ejeren nu har været tvunget til at skyde et større beløb ind i virksomheden.

Marcus-kæden, der har butikker over hele landet, tabte i seneste regnskabsår 10,5 mio. kr. Det var over tre gange så meget som året før - og det største underskud nogensinde for den tabsramte tøjkæde.

Ejer og direktør Preben Clemens skriver i regnskabet, at resultatet skyldes »det fortsat store pres på detailmarkedet.« Han har igangsat en række nødvendige tiltag for at tilpasse hele tøjkæden til både det nuværende og fremtidige marked.

»De omfattende tiltag er efter ledelsens opfattelse nødvendige, om end de medfører, at årets resultat ikke har kunnet leve op til det forventede,« skriver Preben Clemens.

Han har efter regnskabsårets udløb indskudt 12 mio. kr. i selskabet, afslører regnskabet. Det har han gjort, fordi egenkapitalen var gået i minus.

Derudover har Marcus lukket flere af sine butikker. Nu har kæden i alt 20 butikker, hvoraf størstedelen er placeret i Jylland.

Den første Marcus-butik åbnede i 1993, men det er efterhånden længe siden, at tøjkæden, som især blandt den yngre generation er kendt for konfirmationstøj til den store dag, har været en god forretning.

I de seneste 10 regnskabsår har Marcus-koncernen kun ét år formået at tjene penge. Det er derfor heller ikke første gang, at Preben Clemens har måttet skyde penge i Marcus for at holde kæden kørende.

Udover Marcus-konceptet står Preben Clemens' holdingselskab, Marcus Gruppen A/S, bag tøjkæden New York.