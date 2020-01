De første Tesla Model 3-biler produceret i Kina er klar til levering - kun et år efter det første spadestik til fabrikken blev taget.

Det er godt nyt for Tesla-fans i Kina. Bilproducenten har sænket prisen på sin Model 3 med 9 pct. op til leveringen, der begynder tirsdag den 7. januar.

Det er kun godt et år siden, at Teslas stifter Elon Musk sammen med lokale politikere tog det første spadestik til fabrikken i Shanghai. Den foreløbig eneste produktion uden for USA.

Prisen for en Tesla Model 3 er blevet nedsat til 323.800 yuan (ca. 310.000 kr.) fra 355.800 yuan. Når man trækker det direkte tilskud til elbiler fra den kinesiske stat fra, giver det en kundepris på 299.055 yuan, skriver Bloomberg.

Det bringer prisen tættere på lignende modeller fra de største lokale konkurrenter som er Xpeng Motor og NIO Inc.

De første 15 biler fra produktionen på den nye kinesiske fabrik blev lige før nytår overdraget til 15 ansatte, som havde bestilt bilen.

»Prissænkningen viser Teslas tro på egne evner til at kunne styre omkostningerne og en higen efter hurtigt at ville øge sin markedsandel inden for elektriske biler,« lød det fra Yale Zhang, adm. direktør for Autoforesight, et Shanghai-baseret konsulentfirma.

Kina er verdens største marked for elektriske biler og med opførelsen af fabrikken i Shanghai på rekordtid har Elon Musk og Tesla gjort det klart, at man mener det alvorligt i Kina.

Elon Musk har tidligere sagt, at han forventer en ugentlig produktion på 3000 stk. af Model 3 uden at give et nøjagtig tidspunkt for, hvornår han regner med, at det tal kan realiseres.