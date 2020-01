Tim Cook har på grund af en lavere bonus tjent lidt mindre i 2019 end tidligere.

Det kan være yderst indbringende at være topchef for en af verdens største techgiganter. Det har det i hvert fald været for Apples topchef, Tim Cook, der i 2019 tjente 125 millioner dollars, der svarer til 837 millioner kroner.

Det skriver Bloomberg.

Og selvom de 837 millioner er imponerende nok i sig selv, så er det faktisk en nedgang fra 2018. Her tjente Tim Cook ca. 910 millioner kroner. Grunden til den lavere løn i 2019 er, at hans bonus er blevet mindre i den seneste periode.

Det samlede beløb er udgjort af topchefens løn, bonus, fordele og kompensationer samt aktier. 2018 var året, hvor Cook fik sin største bonus nogensinde. Den lød i 2018 på ca. 80 millioner kroner, mens den i 2019 var på 51 millioner kroner.

Mens nogle af Apples produkter har vundet frem i popularitet det seneste år - herunder den nyeste version af Apples bud på trådløse høretelefoner, AirPods - så er salget af iPhones dalet.

Og netop salget, der er altså er en kende mindre end i 2018, har været grunden til, at Tim Cook ikke slår sin egen rekord på bonusfronten i 2019.

Apple har også udvidet forretningen og er for alvor kommet med i streamingkampen. Techgigantens bud på en streamingtjeneste, Apple TV+ samt musiktjenesten Apple Music hentede fra juli til september 2019 84,5 mia. kr. hjem. En stigning på 19 pct. på et år.