Thomas Keller Carstensen og Jonas Kjemtrup vil erobre Europa med deres moderne telefonboks. Og de har fået Jesper Buch med på rejsen.

Da den unge handelsskoleelev Jonas Kjemtrup blev prikket på skulderen af sin underviser, var det ikke fordi, han havde glemt en aflevering.

Læreren, Thomas Keller Carstensen, havde en god produktidé, som han ville give videre til sin elev. Nu er den gode idé blevet til en forretning, som både elev og lærer er gået fuldtid med, og som netop har fået en investering fra Jesper Buch.

Han har betalt 400.000 kr. for 20 pct. af makkerparrets virksomhed Mutebox, der har udviklet en moderne telefonboks til kontoret.

»Det er et virkelig spændende produkt. Det koster 30.000 kr. og er dermed lidt dyrere end konkurrenternes – men det er også langt federe,« siger Jesper Buch om sin nye investering.

Læreren og eleven Thomas Keller Carstensen og Jonas Kjemtrup lærte hinanden at kende som lærer og elev på handelsgymnasiet Campus Vejle, hvor Thomas Keller Carstensen underviste i både innovation og virksomhedsøkonomi.

Han fik idéen til en moderne telefonboks til kontoret og sparkede bolden over til Jonas Kjemtrup, der inden længe gik i gang med at bygge den første prototype.

I sommer blev Jonas Kjemtrup student og gik fuld tid i Mutebox. Thomas Keller Carstensen kvittede i september sit lærerjob for at gå all-in i Mutebox.

Jesper Buch investerede i Mutebox gennem DR-programmet 'Løvens Hule'. Ifølge Thomas Keller Carstensen forstod den erfarne løve Mutebox' produkt, og hvad de to stiftere gerne vil opnå med det.

»Det var tydeligt, at han kunne se potentialet og behovet for MuteBoxes både på arbejdspladser, offentlige institutioner, sygehuse, retssale og mange flere steder, hvor der er behov for at kunne føre en fortrolig telefonsamtale,« siger Thomas Keller Carstensen.

Han understreger, at Mutebox i den grad har brug for den kapital, som Jesper Buch tilfører virksomheden.

»Når man udvikler, producerer, og sælger et produkt til næsten 30.000 kr., løber omkostningerne rigtig stærkt. Derfor var det også vigtigt for os at få et beløb med, der kunne være med til at gøre en forskel for os,« siger Thomas Keller Carstensen.

I korte træk står Mutebox bag en moderne telefonboks, som dæmper støj både indefra boksen og udefra. Den kan opstilles i f.eks. åbne kontorlandskaber og gør, at man kan føre fortrolige samtaler uden at blive generet af støj eller andre kolleger.

Telefonboksen bliver produceret i Danmark af bæredygtige materialer - men drømmene for de to stiftere rækker langt ud over landets grænser.

»Vi drømmer om at komme ud på eksportmarkederne med vores MuteBox, så den bliver tilgængelig i flere lande. Til at starte med vil vi ud på nærmarkederne, og derefter må vi se, hvor rejsen fører os hen,« siger den 20-årige Jonas Kjemtrup.