For nyligt offentliggjorte mails tegner et billede af utilfredshed med Boeings 737 MAX-fly blandt personalet, allerede inden flyene blev ramt af flyforbud.

Medarbejdere i den amerikanske flyproducent Boeing har været urolige for designet af 737 MAX flyene, allerede inden det blev ramt af flyforbud i marts sidste år efter to flystyrt.

Det viser et bundt emails, selskabet offentliggjorde sent torsdag amerikansk tid, skriver Bloomberg News.

- Flyet er designet af klovne, som kontrolleres af aber, skrev en pilot i en email til kollegaer i 2016.

De offentliggjorte emails har allerede været indsendt til de amerikanske luftfartsmyndigheder, som undersøger 737 Max-flyet, og tiden op til, at den nu inddragne flytilladelse blev udstedt.

Og ifølge luftfartsmyndighederne, der har gennemgået korrespondancen, har den ikke indikeret sikkerhedsrisici, som ikke allerede adresseres i de forslag til tilpasninger af flyet, som myndighederne er færd med at gennemgå.

Men materialet truer Boeings bestræbelser på at genopbygge tilliden i offentligheden til 737 Max-flyene, skriver Bloomberg.

- Disse nyligt offentliggjorte emails er utroligt belastende, siger Peter Defazio, demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus og formand for en undersøgelseskomité.

Han vurderer, at mailkorrespondancen samtidig maler et billede af, at Boeing var villig til at gå meget langt for at undgå at blive kigget efter i sømmene af myndighederne.

Boeing, der har frigivet emails efter pres fra politikere, siger, at det fortryder indholdet, og flyselskabet undskylder over for kunder og luftfartsmyndigheder. Det oplyser desuden, at der er gennemført væsentlige ændringer i virksomheden for at styrke blandt andet sikkerhedsprocessor og kulturen.

Boeing-aktien steg torsdag 1,5 pct. til 336,34 dollar, efter et fald på 1,8 pct. onsdag, da et ukrainsk Boeing 737-fly styrtede ned i Iran

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde torsdag, at efterretninger fra flere kilder viser, at flyet blev skudt ned af iransk missil. Dette afviser Iran.