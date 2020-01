Typehusfirma er gået konkurs

Ejerne forsøger nu at redde Kalmar-Huse, der har bygget over 11.000 huse.

Selskabet bag det kendte danske typehusfirma Kalmar-Huse, der siden 1968 har bygget over 11.000 huse rundt om i landet, er taget under konkursbehandling.

Det bekræfter kurator Jørgen Makholm over for JydskeVestkysten.

Problemer med at skaffe håndværkere til at opføre husene har ifølge medejer Holger Wulff ført til konkursbegæringen. Lige nu arbejdes der en med rekonstruktion af virksomheden, så der bevares flest mulige arbejdspladser, og så kundernes og kreditorernes tab bliver mest muligt begrænset, skriver JydskeVestkysten.

Det er ikke første gang, at Kalmar-Huse bliver ramt af en konkurs. Det skete også i 2011, hvor det året efter lykkedes at genrejse virksomheden.

Det samme håber ejerne at kunne gøre nu.

I det seneste regnskabsår havde Kalmar-Huse et underskud på 2,7 mio. kr. Dengang skrev revisoren, at der var usikkerhed om den fortsatte drift.

»Likviditeten er til tider presset, men ledelsen vurderer, at selskabets kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at kunne gennemføre driften,« skrev ledelsen i regnskabet.

Nu har ejerne så været tvunget til at begære Kalmar-Huse konkurs. Lykkes det ikke at lave en rekonstruktion af selskabet, må det højst sandsynligt lukke.

Kalmar-Huse blev stiftet i 1968 og er specialiseret inden for sommer- og fritidshuse samt træhuse til kolonihavejere.

Selskabet prøvede for nogle år siden at satse på helårshuse, men det slog fejl - og kostede et stort milliontab.

Lige nu er Kalmar-Huse »midlertidigt lukket,« fremgår det af firmaets hjemmeside.