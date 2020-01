Der bliver ryddet ud blandt butikkerne i undertøjskæden Femilet, der 11 år i træk har tabt penge. Direktøren gennem et årti siger farvel.

Den kendte danske undertøjskæde Femilet har 11 år i træk haft underskud, og nu bliver der rusket gevaldigt op i den tabsramte kæde.

Hovedkontoret bliver flyttet fra Ikast til Aarhus, tre af kædens 21 butikker lukker, og den mangeårige direktør Rasmus Johanson stopper med udgangen af februar.

Det oplyser Femilet i en pressemeddelelse.

Femilet har siden 2010 været ejet af den franske undertøjsproducent Groupe Chantalle. Den franske ejer satte med det samme gang i en omfattende turnaround, men det har været en bekostelig affære.

Underskud på underskud har karakteriseret kædens regnskaber, og ejeren har gentagne gange måttet tilføre millioner i frisk kapital for at sikre driften.

Samtidig med, at Femilet lukker tre butikker, bliver resten af kædens butikker »opdateret til et nyt koncept,« lyder det.

»Første skridt er åbningen af en ny flagskibsbutik på strøget i Aarhus med udgangen af januar,« skriver Femilet i pressemeddelelsen.

Rasmus Johanson har stået i spidsen for Femilet i 10 år. Men han stopper altså med udgangen af februar.

»Dette sker i lyset af, at en lang række projekter er tilendebragt og næste skridt for organisationen er en tilpasning til den nye hverdag med etablering af en mere simpel salgsorganisation. Medarbejderstaben fremadrettet vil være mere orienteret mod at drive forretningen dag til dag, hvilket er anderledes end de udfordringer, som har knyttet sig til de sidste 10 års udvikling,« skriver Femilet.

Femilet har eksisteret siden 1923 og designer og sælger lingeri, undertøj, badetøj samt nattøj til kvinder. Det sker både herhjemme og i udlandet gennem egne konceptbutikker, stormagasiner og specialhandlen.