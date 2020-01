Årets resultat kan lande på 0 pund, lyder det fra Superdry efter skuffende juleuger.

Juletiden var ikke så sød som forventet for den amerikanske modekæde Superdry.

Selskabet advarer om, at overskuddet muligvis er fuldstændig væk efter et stort fald i salget henover julen.

Det skriver BBC.

I løbet af de 10 uger frem til 4. januar faldt Superdrys omsætning med 15,8 pct. Derfor forventer selskabet nu, at resultat for året lander på mellem 0 og 10 mio. pund.

Analytikerne havde forventet et resultat på 40 mio. pund.

Superdrys strategi er nu at sælge mere tøj til fuld pris, men kæden er blevet mødt af konkurrenter, der har haft et »hidtil uset højt højt markedsføringsniveau,« lyder én af forklaringerne.

En anden er, at mærket stadig lider under, at den tidligere ledelses design ikke sælger særlig godt.

Sådan lyder det fra Julian Dunkerton, der grundlagde Superdry, og som sidste år vendte tilbage som topchef. Han fratrådte stillingen i 2014, men sidder nu igen for bordenden og skal forsøge at vende resultatet og gøre op med en »forkert strategi«.

Han vil netop fokusere på at sælge for fuld pris og køre færre kampagner.

»Alle i Superdry arbejder fortsat på at vende forretningen. Vi har altid sagt, at det vil tage tid, men vi fortsætter med at skabe fremgang og med at implementere vores strategi,« siger han ifølge BBC.

Investorerne har langt fra taget positivt imod nyheden, der fik aktiekursen til at falde med 20 pct.