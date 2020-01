Ellinor Sæther har tjent over 100 mio. kr. - nu stopper hun

Ellinor Sæther, der siden 1983 har været eneejer af Sæther Nordic, har solgt 30 pct. af aktierne i selskabet og er trådt af som adm. direktør.

Det er ikke første gang, at Ellinor Sæther har forsøgt at trække sig fra sin virksomhed. Men nu gør den ukronede kosmetikdronning alvor af truslerne og opgiver rollen som eneejer af sin kosmetiksucces Sæther Nordic.

Hun er trådt ud af den daglige drift, har overgivet direktørposten og solgt ud af sine aktier i Sæther-koncernen, som hun har været eneejer af siden 1983 - dog med en kort pause.

Sæther Nordic er en kosmetikdistributør, der sælger internationale skønhedsmærker til hele Norden. Selskabet omsætter årligt for over 400 mio. kr. og har indtjent store millionbeløb til den 74-årige Ellinor Sæther.

Over en 10-årig periode har selskabet tjent i alt 130 mio. kr.

Nu vil den succesrige erhvervskvinde udelukkende være aktiv i bestyrelsen. Hendes direktørpost overtages af Sæthers tidligere finansdirektør, Palle Pedersen. Sammen med managing director Tage Juhl Finninge er han blevet medejer af virksomheden.

Ellinor Sæther startede med at sælge et enkelt kosmetikmærke - Mary Quant - tilbage i 1983, men efterhånden kom flere og flere mærker til. Ifølge Berlingske tog det for alvor fart, da Clarins blev føjet til listen over mærker.

I dag har Sæther Nordic knap 100 mærker i porteføljen, herunder bl.a. Calvin Klein, Hugo Boss og Balenciaga.

Det er ikke første gang, at Ellinor Sæther sælger ud af sit livsværk. Da hun i sin tid fyldte 60 år, besluttede hun sig nemlig for at sælge firmaet til det tyske selskab Gebr. Heinemann.

Men hun købte det hurtigt tilbage, da hun fandt ud af, hvad fremtidsplanerne for Sæther var.