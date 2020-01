Der har været stor spekulation i kursfald i Tesla-aktien. Det kan give aktien endnu mere luft under vingerne.

Spekulanterne, som har satset på en børsnedtur for Tesla, kan ende med at sende Tesla-aktien op. Dermed kan den himmelflugt, som aktien de seneste måneder har været på, blive endnu større.

Sådan lyder vurderingen fra analyseselskabet S3 Partners.

»Forvent, at der vil blive sat turbo på Tesla-rallyet, så det når højere niveauer, når shorterne begynder at dække sig ind,« skriver Ihor Dusaniwskyi, analysechef i S3 Partners, ifølge e24.no i et notat.

Tesla har på det seneste været på et vildt kursridt. På tre måneder er aktien mere end fordoblet, og alene siden nytår er Tesla-aktien steget med næsten 24 pct.

Kursudviklingen har presset spekulanterne, som har satset på en nedtur for den amerikanske elbilproducent. Ifølge S3 Partners har de på to uger lidt et tab på 2,8 mia. dollars - svarende til 19 mia. kr.

De store tab for spekulanterne kan resultere i nye kursstigninger for Tesla-aktien i form af det, der er kendt som et short squeeze. Et short squeeze er, når en stor andel af aktierne i et selskab er shortet, men kursen stiger.

Det resulterer nemlig i tab for spekulanterne, og det kan føre til, at de bliver tvunget til at lukke deres positioner. Når man shorter en aktie, kan det foregå ved, at man låner aktien for derefter at sælge den.

Hvis shortpositionen skal lukkes, skal aktien købes tilbage, og det kan altså skabe et opadgående pres på kursen.

I sit notat fremhæver Ihor Dusaniwskyi Tesla som det ultimative eksempel på et short squeeze. I oktober var 28 pct. af aktierne i Tesla shortet, men andelen er nu nede omkring 20 pct., påpeger S3 Partners.

Det gør aktien til den mest shortede bilproducent i verden, og til sammenligning var den mest shortede danske aktie i december Pandora med en andel på 12,6 pct.