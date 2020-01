Søstre tjener millioner på 55 år gammel tøjkæde

Familien bag Aaskov Modetøj har stor succes. De holder fast i traditionelle dyder - og det virker.

Det kan lyde støvet og gammeldags at blive sammenlignet med Skjerns Magasiner fra tv-serien Matador.

Men den sammenligning har de to søstre Dorthe og Anette Aaskov intet imod.

I en tid med buldrende nethandel og hård konkurrence gør søskendeparret bag tøjkæden Aaskov Modetøj alt, hvad de kan for at holde fast i detailhandlens traditionelle dyder. Og det virker.

Den 55 år gamle tøjkæde med i alt 11 butikker indbringer hvert år søskendeparret millioner. Et nyt regnskab fra Aaskov Modetøj viser et overskud på 8,3 mio. kr. Hele overskuddet er trukket ud som udbytte - ligesom året før.

Aaskov-familien åbnede den første dametøjsbutik i Sønderjylland midt i 1960’erne og har fortsat hovedsæde i Haderslev. Kædens 11 butikker er alle placeret i større jyske og fynske byer, og de sælger primært tøj til modne kvinder.

Kun i fysiske butikker - ikke på nettet.

Parallellen til Skjerns Magasiner hænger sammen med den indstilling, som Dorthe og Anette Aaskov har til service. Kunderne i butikken skal gerne følges til døren, og den må også gerne åbnes for dem.

Aaskov Modetøj beskæftiger cirka 60 ansatte, og både Dorthe og Anette Aaskovs mor og far er fortsat aktive i driften. Forældrenes sans for købmandskab er gået i arv og er en forudsætning for at udvikle tøjkæden.

»Den personlige service, høj kvalitet og et varieret udbud af varer er vores fundament. Det må der aldrig rokkes ved. Vores personale er dygtige og bevidste om at leve op til det, vi betragter som afgørende for, at vi fortsat kan levere resultater i en presset branche. Vi skal gøre en forskel ved, at kunden får den personlige betjening,« har Anette Aaskov tidligere forklaret til Finans.

Aaskov Modetøj har på 10 år indbragt Aaskov-familien over 60 mio. kr. Selv under finanskrisen tjente tøjkæden penge.