Så detaljeret sporer Google Maps dig - og sådan stopper du det

Google Maps gemmer alle data om, hvor du har været henne, hvordan du kom derhen, og hvilke billeder du tog på vejen. Sådan generobrer du dit privatliv.

Har du glemt, hvad den lækre italienske restaurant, du var på i sommerferien, hed? Så kan Google Maps hurtigt hjælpe dig.

Googles kortfunktion fører en minutiøs journal over alle dine skridt - næsten uhyggeligt detaljerig, skriver CNBC.

Under fanen ”Timeline” kan du følge med i, hvad der bliver registreret hos den amerikanske techkæmpe.

Du kan eksempelvis se, hvornår du var hjemme, præcis hvilken rute du tog, om du kørte i bil, tog bus, gik eller cyklede, og hvilke butikker du besøgte på vejen.

Hvis du gerne vil undgå Google Maps sporing af dig og koncernens viden om dine skridt, kan du følge nedenstående guide.

Åben Google Maps-appen på din smartphone og find fanen ”Your data in Maps” og klik ”See & Delete activity”. Klik på Menu-knappen i øverste højre hjørne, hvor du finder ”Settings” og vælg ”Delete all location history”.

Du kan også få appen til at slette alle data hver tredje måned. Her skal du finde fanen ”Your Timeline” og klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne. Vælg ”Settings and Privacy” og derefter ”Automatically delete location history”. Her kan du ændre valgmuligheden fra at skulle slette dataene manuelt, til at de bliver slettet hver 18 måned eller hver tredje måned.

Hvis appen slet ikke skal tracke dine skridt, kan du gennem fanen ”Your data in Maps” skifte funktionen fra ”on” til ”off”.

Hvis du gerne vil have Google Maps til at spore dine skridt, bare ikke lige på udvalgte prekære tidspunkter, er der også en mulighed for det. Her skal du vælge ”Incognito Mode” efter, at du har klikket på dit profilbillede i højre hjørne.