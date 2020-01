I alt har taxavirksomheden rejst 730 mio. dollars i kapital.

Elektriske flyvende taxaer. Det lyder som en utopi.

Ikke desto mindre er det netop det, bilkæmpen Toyota har investeret 394 mio. dollars (ca. 2,6 mia. kr.) i.

Pengene går til startup-virksomheden Joby Aviation, der arbejder på at udvikle flyvende taxaer, og som netop har præsenteret en prototypemodel.

Det skriver Bloomberg.

»Lufttransport har været et langsigtet mål for Toyota, og mens vi fortsætter vores arbejde inden for bilbranchen, vender vi med denne aftale vores blik mod skyerne. Når vi tager udfordringen med lufttransport op sammen med Joby, udnytter vi det potentiale, der er i at revolutionere fremtidens transport og liv,« siger præsident for Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda.

Taxaen kan ifølge virksomheden flyve 150 miles på en enkelt opladning med op til 200 miles i timen. Den er designet til at transportere fire passagerer og en pilot.

Det sidste år har Toyota kastet sig over flere futuristiske transportprojekter, for eksempel ved at investere i Recogni Inc., der arbejder med selvkørende biler.

Joby Aviation er en mere ny aktør på markedet, som lige nu består af blandt andet Hyundai, der for nyligt har slået pjalterne sammen med Uber om også at producere flyvende taxaer.

Den største udfordring for Joby lige nu er ifølge Bloomberg at få certificeringer fra de amerikanske myndigheder og andre regulerende instanser i verden.

På Joby Aviations hjemmeside fremgår det, at virksomheden regner med at kunne fragte passagerer i 2023.

I alt har Joby Aviation rejst 730 mio. dollars i kapital.