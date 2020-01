Aktiespekulant indsendte klage - nu svarer Tesla igen

Tesla afviser påstand om, at selskabets biler ved en fejl accelererer af sig selv.

Elbilproducenten Tesla slår nu hårdt tilbage mod anklager om, at selskabets biler gasser op af sig selv - og dermed har forårsaget over 100 ulykker.

Sagen drejer sig om en klage, der er blevet indsendt på vegne af 127 amerikanske Tesla-ejere. Den påstår, at flere af Teslas modeller utilsigtet og pludseligt accelererer.

Men klagen er »fuldkommen falsk og er indsendt af en shortseller i Tesla,« skriver Tesla i en meddelelse.

Med andre ord er det en spekulant, der har satset på kursfald i Tesla, som har indsendt klagen.

Der er tale om en privatperson ved navn Brian Sparks, som har sendt en samlet klage til den amerikanske trafikmyndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Han skriver i klagen, at han er bekymret for, om der er tale om »en generel defekt i Teslas biler,« og at han er bekymret på vegne af Tesla-ejere og deres medpassagerer.

Af klagen fremgår det, at utilsigtede accelerationer i Teslas biler har medvirket til 110 ulykker.

Ifølge Tesla har man undersøgt samtlige ulykker, hvor bilens fører påstår, at bilen gassede op af sig selv. I samtlige tilfælde kan det ifølge Tesla konstateres, at bilen fungerede efter hensigten, og at der var tale om førerens egen fejl.

»Bilen accelererer kun, hvis føreren beder den om det, og den bremser eller standser, når føreren trykker på bremsen,« skriver Tesla.

Manden bag klagen til NHTSA, Brian Sparks, har ifølge CNBC shortet Tesla-aktien. Det betyder kort sagt, at man låner aktier for så at sælge dem og dermed satser på kursfald, før aktien købes og gives tilbage til udlåneren.

Det er langtfra usædvanligt, at bilister klager over, at deres bil har accelereret af sig selv. Det sker for de fleste bilmærker, og i langt de fleste tilfælde er det føreren selv, der ved en fejl har trykket på speederen.

Enhver kan i princippet bede NHTSA om at indlede undersøgelser. Om der skal indledes en formel undersøgelse af Teslas biler, er endnu ikke afgjort.

Hvis det bliver tilfældet, kan sagen komme til at vedrøre op mod en halv mio. biler fra Tesla, da klagerne dækker over elbiler produceret fra 2012-2019 fordelt på modellerne Tesla Model S, Tesla Model X og Tesla Model 3.