Stor fyringsrunde i Nets: Vil fjerne flere end 500 stillinger

Betalingsvirksomheden vil reducere antallet af medarbejdere i Danmark og udlandet.

Nets skal igennem en større afskedigelsesrunde. Af de mere end 4.000 medarbejdere i den danske betalingskæmpe er det planen, at der skal skæres 115 stillinger i Danmark og 450 stillinger i udlandet. Det skriver Finanswatch.

»Det er klart, at det er altid en svær proces at skulle igennem, for det er dygtige medarbejdere, vi har med at gøre. Men vi har indledt forhandlinger med fagforeningerne i de forskellige lande for at sikre den bedst mulige proces og hjælpe folk godt videre,« siger Klaus Pedersen, der er finansdirektør i Nets, til Finanswatch.

Fyringsrunden er et resultat af de seneste års opkøb, som ifølge Nets har resulteret i »dublerede funktioner«.

Siden 2018 er antallet af medarbejdere i Nets steget fra ca. 2.500 til ca. 4.000.