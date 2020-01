Kampen om at overtage kontrollen med et af Sydkoreas største konglomerater kan begynde.

Da en 98-årig milliardær i weekenden sov stille ind, markerede det begyndelsen på det, der potentielt kan blive en bitter magtkamp om et af Sydkoreas største forretningsimperier.

Manden bag milliardkoncernen Lotte Group, Sin Kyuk-ho, efterlod sig nemlig ingen klar arvefølge og intet testamente. Det skriver Bloomberg og flere koreanske medier.

Nu har aktieinvestorerne kastet sig over de børsnoterede Lotte-selskaber i håb om, at ejerfamilien med patriarkens dødsfald mister kontrollen med sit konglomerat. Det vil nemlig føre til reformer og forandringer i det til dels hemmelighedsfulde konglomerat, håber investorerne.

Aktien i Lotte Group steg mandag med over 5 pct.

Lotte Group har aktiviteter inden for alt fra detailhandel, biografer, hoteller og forlystelsesparker til kemikalier, elektronik og byggeri. Og så er koncernen ejet af Shin-familien, der er en af Sydkoreas mægtigste.

Men her stopper overblikket også.

For hele familieimperiet er organiseret via stråmandsselskaber og krydsejerskaber, som gør det vanskeligt at opgøre koncernens reelle værdi. Hvem der præcist ejer og kontrollerer de enkelte selskaber i koncernen er også uvist.

Sin Kyuk-ho har fire børn med tre forskellige kvinder, og den slags er ikke problemfrit. De to sønner er ikke på talefod og har tidligere bekriget hinanden i kampen om at sidde for bordenden i bestyrelseslokalet.

Yngstesønnen vandt.

Til gengæld var det også yngstesønnen, der i 2017 sammen med sin far blev dømt for underslæb. Sygdom betød, at Sin Kyuk-ho slap for at sidde bag tremmer.

Nu er spørgsmålet, ifølge analytikere, hvad Sin Kyuk-hos to sønner har i ærmet, og hvordan de hver især - med de aktieandele, de nu engang besidder - vil forsøge at tage tronen over faderens livsværk.

Lotte Group består af 90 datterselskaber med en samlet omsætning på over 575 mia. kr. Men faktisk begyndte det hele i 1948 med en lille fabrik i Japan.

Her begyndte Sin Kyuk-ho - der var ankommet til Japan som flygtning med få kroner på lommen - at producere og sælge tyggegummi. Senere udvidede han sin forretning og flyttede tilbage til hjemlandet, hvor han skabte det, der i dag er Sydkoreas femtestørste konglomerat - kun overgået af Samsung, Hyundai, LG og SK.

Den nu afdøde forretningsmogul var den sidste overlevende blandt stifterne af de fem største familieejede konglomerater i Sydkorea.