Mohammed bin Salman var direkte involveret i hackerangrebet mod Amazon-stifter Jeff Bezos' telefon, siger kilder til The Guardian og Financial Times.

Verdens rigeste mand, Amazon-stifter Jeff Bezos, havde ingen grund til at være mistænksom, da han i maj 2018 modtog en WhatsApp-besked fra Saudi-Arabiens magtfulde kronprins Mohammed bin Salman.

De to havde mødtes til en middag i Hollywood få uger tidligere og udvekslet telefonnumre. Men deres tilsyneladende uskyldige korrespondance tog pludselig en uventet drejning.

Ifølge Financial Times og The Guardian modtog Jeff Bezos en besked med en vedhæftet video. Den indeholdt ondsindet malware, som infiltrerede Jeff Bezos' telefon og på få timer stjal en stor mængde data.

Kort sagt: Jeff Bezos var blevet hacket af Saudi-Arabiens kronprins.

Hvad de stjålne data blev brugt til er uvist. Men Jeff Bezos' sikkerhedschef, Gavin de Becker, har tidligere beskyldt den saudiarabiske regering for at have lækket intime sms'er, som Jeff Bezos havde sendt til sin elskerinde.

Det gjorde saudierne, ifølge Gavin de Becker, fordi de var sure over, at avisen The Washington Post, som er ejet af Jeff Bezos, havde optrevlet saudiernes bestialske mord på journalisten Jamal Khashoggi.

Det er første gang, at Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman bliver direkte koblet til hackerangrebet mod verdens rigeste mand.

Den saudiske ambassade i USA afviser beskyldningerne og kalder dem »absurde.«

Videon med den ondsindede malware blev sendt fra Mohammed bin Salmans personlige WhatsApp-konto. WhatsApp er en app, hvor man bl.a. kan sende beskeder, billeder og videoer til hinanden.

Et hold af digitale eksperter begyndte at undersøge Jeff Bezos' telefon tilbage i januar 2019, efter at skandalebladet National Enquirer havde offentliggjort intime detaljer om hans privatliv.

Målet var at finde ud af, hvordan avisen var kommet i besiddelse af Bezos' private sms-beskeder.

Ejeren af avisen påstod, at det var broderen til Jeff Bezos' elskerinde, som havde leveret materialet. Men Bezos' hold af eksperter konkluderer, at det med al sandsynlighed var Saudi-Arabien, som havde skaffet sig adgang til Amazon-stifterens telefon.

Det afviser Saudi-Arabien.

Jeff Bezos' sidespring var blandt årsagerne til, at han og hustruen MacKenzie Bezos sidste år gik fra hinanden. I den forbindelse fik MacKenzie Bezos overført værdier for 250 mia. kr., hvilket med ét hug gjorde hende til verdens 23. rigeste person.