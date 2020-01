Den afdøde Kobe Bryant var ikke kun en fænomenal basketballspiller. Han havde også stor succes i forretningslivet.

Han blev kendt som en af historiens bedste basketballspillere og tjente milliarder gennem sin imponerende og lange karriere.

Men det var ikke kun på selve basketballbanen, at den nu afdøde legende Kobe Bryant gjorde sig bemærket. Også som iværksætter og investor efterlader amerikaneren sig et eftermæle. Det skriver CNN.

Efter sin pensionering fra basketball i 2016 stiftede Kobe Bryant sammen med forretningspartneren Jeff Stibel venturekapitalfonden Bryant Stibel. Med over 600 mio. kr. på bogen gik makkerparet i gang med at investere i nystartede virksomheder inden for bl.a. teknologi, medie og data.

Det har de gjort godt.

Kobe Bryants venturefond har i dag aktiver for over 13 mia. kr., og basketlegenden nåede sammen med sin partner bl.a. at tjene pæne summer på investeringer i Dell og Alibaba. Fonden er i dag også medejer af bl.a. Fortnite-skaberen Epic Games og betalingsfirmaet Klarna.

»Nogle gange kan man spotte det med det samme, andre gange kan man ikke. Det er den indre tro på, om en person vil overvinde enhver forhindring, der måtte komme,« sagde Kobe Bryant til Wall Street Journal om, hvad der kan få ham overbevist om, at han skal investere i en virksomhed.

Også på egen hånd viste Kobe Bryant sig i stand til at lave gode investeringer. Få år inden basketkarrieren sluttede, kastede han 40 mio. kr. af egen lomme i sportsdrikfirmaet BodyArmor.

I 2018 købte Coca-Cola en stor bid af BodyArmor - og så var Kobe Bryants investering pludselig 1,3 mia. kr. værd.

Kobe Bryant gjorde sig også som iværksætter og stiftede sin egen medievirksomhed, Granity Studios. Gennem det selskab skrev og instruerede han en kortfilm, "Dear Basketball", som vandt en Oscar.

Gennem sin lange karriere var Kobe Bryant også reklamesøjle for en række af verdens helt store firmaer, heriblandt Nike, McDonald's og Nintendo.

De mange sponsorater var med til at gøre ham til en af verdens bedst betalte sportsstjerner.

Kobe Bryant vandt NBA-mesterskabet fem gange. Alle mesterskaberne blev vundet med Los Angeles Lakers. Han er den fjerdemest scorende spiller i NBA's historie, og han var den yngste til nogensinde at nå 30.000 point i løbet af karrieren.

Søndag mistede Kobe Bryant livet sammen med adskillige andre, heriblandt hans ene datter, i en helikopterulykke. Han blev 41 år gammel.