Efter udbruddet af coronavirussen er kunder verden over begyndt at hamstre ansigtsmasker - og det kan være svært for forhandlerne at følge med efterspørgslen.

Den danske medico-koncern Abena kan allerede nu berette om en væsentligt øget forespørgsel på de hygiejnemasker, man ofte ser i asiatiske storbyer.

»Vi får enormt mange henvendelser lige nu både fra nær og fjern,« siger Abenas adm. direktør Erik Barsøe Bohsen.

Det kan dog imidlertid være svært at følge med, selv for en virksomhed i Abenas kaliber.

Kan I efterkomme alle henvendelserne?

»Næh. Vi har nogen, der har efterspurgt en million masker,« siger Erik Barsøe Bohsen.

Han tilføjer, at virksomheden derfor har tænkt sig at fokusere på sine eksisterende kunder først og fremmest.

»Vi forsøger at sælge til de kontrakter vi allerede har først - sygehuse og andre. Vi vil ikke risikere, at der kommer en ny strøgkunde og tager hele beholdningen. Vi håndstyrer de her varer og er rigtig forsigtige, fordi der netop er en øget efterspørgsel,« forklarer han.

Abena er en sønderjysk familieejet virksomhed med hovedsæde i Aabenraa. Den producerer en lang række produkter til sundhedssektoren samt bl.a. hygiejneartikler og husholdningsvarer. Abena blev stiftet i 1953 af Jens Terp-Nielsen og er siden gået i arv til børn og børnebørn. I dag ejes koncernen af Hanne, Nanna og Sune Terp-Nielsen.

I regnskabsåret 18/19 solgte koncernen varer for 2,9 mia. kr. og gik ud af året med et overskud på 23,6 mio. kr.