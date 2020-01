Erhvervsmanden Karsten Ree har aktier for et trecifret millionbeløb i biotekfirmaet Enochian - og har gjort brug af omdiskuteret topforskers iglebehandling.

Den danske milliardær Karsten Ree er ikke blot blandt investorerne i det ombruste biotekselskab Enochian Bioscience. Han har også været kunde hos selskabets kontroversielle topforsker, Serhat Gumrukcu.

Det fortæller han i et interview med Medwatch.

Karsten Ree har fået en såkaldt iglebehandling, der skulle rense ud i hans system og gøre ham bedre rustet mod en blodprop. Den behandling kostede danskeren et par millioner kroner.

»Jeg har fået det sidste store serviceeftersyn, inden jeg skal til skrotning,« siger Karsten Ree til Medwatch.

Enochian Bioscience opstod i 2018 efter resterne af det hedengange Dandrit. Selskabet har efter eget udsagn en revolutionerende hiv-kur i pipelinen, og opfindelsen tilskrives Enochians egen topforsker, Serhat Gumrukcu.

Han blev i 2015 dømt i en retssag, hvor han bl.a. havde administreret igler og uspecificerede stamcelleshots mod diabetisk øjensygdom og kræft, skriver Medwatch.

Erhvervsmanden René Sindlev har aktier for flere hundrede millioner kroner i Enochian. Det samme har Karsten Ree.

I dag er Enochian værdisat til 1,6 mia. kr. på børsen i New York, men flere forskere stiller spørgsmålstegn ved selskabets pipeline, der kaldes både uigennemskuelig og for god til at være sand.

Bl.a. fordi forskeren bag Enochians potentielle hiv-kur tilsyneladende ikke tidligere har publiceret noget forskning om hiv.