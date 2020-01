"Løvens Hule"-investors kronjuvel har firedoblet salget

Urvirksomheden Nordgreen havde håbet at omsætte for 20 mio. kr. i 2019. Omsætningen nåede op over 30 mio. kr.

Nordgreen er blevet kaldt kronjuvelen i virksomhedsfabrikken Blazar Capital, som ”Løvens Hule”-investoren Christian Arnstedt står bag.

Det er der nu kommet et nyt bevis på.

For i 2019 mere end firedoblede Nordgreen sit salg af designerure til overkommelige priser. I løbet af året voksede omsætningen fra 7 mio. til 31 mio. kr.

Selv havde Nordgreen håbet på at nå en omsætning på 20 mio. kr. for året, fortæller Pascar Sivam, medstifter af og adm. direktør i Nordgreen.

»I løbet af året testede vi rigtig meget, hvad der fungerer blandt forbrugerne. Altså hvilke salgskanaler virker for os. Der har vi fundet ud af, at udenlandske bloggere og influencere er et godt sted at få vores produkter solgt og markedsført,« siger han.

I 2020 skal Nordgreen nå en omsætning på 10 mio. dollars, svarende til knap 70 mio. kr. Det nuværende antal medarbejdere på 25 personer skal fastholdes, så indtjeningen kan forbedres. For i øjeblikket er Nordgreen stadig en underskudsforretning.

»Planen er, at vi skal ramme omkring break-even i år. Det sker ved at fastholde fokus på de markeder, hvor vi allerede er,« siger Pascar Sivam.

Han kender Christian Arnstedt fra en fælles fortid hos konsulenthuset McKinsey. Sammen ejer de Blazar Capital med den tredje partner Vasilij Brandt, der fungerer som vækstansvarlig i Nordgreen.

For nylig har Nordgreen fået 5 mio. kr. i frisk kapital fra sin ejerkreds, hvor Blazar Capital er den klart største medejer.

»Det er dyrt at producere ure, og derfor har vi løbende brug for kapital. Det får vi muligvis også brug for i 2020,« siger Pascar Sivam.

Den nuværende ejerkreds, der også tæller den tidligere partner i Blazar Capital Denis Fedoryaev og Semler-arvingen Mark Mourier, vil Nordgreen gerne holde fast i, fortæller Pascar Sivam.

Nordgreen er dog også andet end cool business.

I december valgte urvirksomheden at donere 9.000 måltider mad til socialt udsatte. I stedet for at give rabat valgte Nordgreen i sin julekampagne at give en gratis urrem til alle kunder, der købte et ur, og samtidig donerede Nordgreen et måltid til socialt udsatte.