"Løvens Hule"-investor var arving til milliardkoncern

Den 31-årige Christian Arnstedt har gjort kometkarriere og er ny investor i "Løvens Hule". Men hans baggrund som godsejer og efterkommer til en dansk milliardkoncern kender de færreste.

Hvem er ham Christian Arnstedt?

Knap 700.000 danskere kløede sig nok ekstra i håret, da de i begyndelsen af januar tændte for femte sæson af det populære tv-program "Løvens Hule" og kunne se den nye unge investor.

For den 31-årige Christian Arnstedt var et ubeskrevet blad i offentligheden. Siden er hans kometkarriere blevet belyst i mange medier.

Fra lynuddannelsen på London School of Economics, over tiden som den yngste juniorpartner nogensinde i Europa hos konsulenthuset McKinsey og videre til stiftelsen af virksomhedsfabrikken Blazar Capital, der opbygger virksomheder med fokus på nethandel.

Det hele gav en prominent plads som én af Europas største erhvervstalenter hos erhvervsmagasinet Forbes.

Men en anden del af Christian Arnstedts historie er endnu ikke blevet fortalt.

At han er efterkommer til én af de tre stifterfamilier bag milliardkoncernen FLSmidth. At han har arvet Skallesøgård Gods til en værdi af over 30 mio. kr.

At hans mor, Karin Arnstedt, var bestyrelsesformand i Potagua, hvorfra stifterfamilierne gennem mange årtier kontrollerede FLSmidth indtil en fusion i 2006.

Den nye "løve" har indvilget i at tale med Finans om sit ophav. Et ophav, han ellers ikke skilter med, og som mange af hans ansatte ikke engang kender.

»Der er aldrig nogen i arbejdssammenhæng, der er interesserede i eller spørger til det. Jeg har heller aldrig selv brugt det i nogen sammenhæng, da min familie i mit voksne liv ikke har haft noget med det at gøre, så det ville jeg føle var lånte fjer. McKinsey har derimod været en stor hjælp,« siger Christian Arnstedt.

Er du bevidst om at skabe din egen succes frem for, at folk bare siger, at du har fået meget foræret?

»Det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har oplevet, da de fleste ved, at et efternavn ikke betyder noget i McKinsey. Det er dine resultater, som du skaber for dine klienter, der tæller. Jeg har startet min virksomhed gennem opsparing fra min tid i McKinsey, og der er ikke nogen, der køber flere ure på vores hjemmeside i Tyskland eller Korea, fordi der er nogen i min familie, som tidligere har lavet cement.«

Har det mest været en fordel eller ulempe for dig, at du kommer fra Arnstedt-familien?

»Det gør ikke nogen forskel. Havde jeg valgt at søge job i FLSmidth, havde det måske været besværligt, da jeg så havde skullet vise, at jeg ikke var der pga. mit navn. Da min familie dog ikke har noget nævneværdigt ejerskab der længere, og jeg er gået min egen vej, har det ikke rigtigt fyldt noget i mit arbejde. På mit arbejde føler jeg lige så godt, jeg kunne have heddet Pedersen eller Jensen,« siger Christian Arnstedt.

Han bruger selskabet bag Blazar Capital til at investere i iværksætterne i "Løvens Hule". Netop det selskab mangler fortsat at have overskud, siden de første virksomheder blev skabt for nogle år siden.

Men det har en helt naturlig forklaring.

»Det vender, når vores selskaber bliver lidt større, og de kan betale et udbytte. Det kan de selvfølgelig ikke her, hvor de fleste er i deres helt tidlige opstart,« siger Christian Arnstedt, hvis eget holdingselskab i 2018 fik overskud og dermed kom fri af flere år med negativ egenkapital.

Målet med Blazar Capital er at skabe blivende virksomheder, som danskerne kan være stolte over. Særligt nævner han virksomheden Nordgreen Ure, der allerede efter halvandet år eksporterer ure globalt og omsætter for 30 mio. kr.

»Samtidig er medarbejderne i Nordgreen, hvoraf det for flere af dem er deres første job, virkelig vokset i deres roller. Vi havde blandt andet en studerende, der startede som studiemedhjælper, og nu er logistikchef, som styrer produktion og supply chain med komponenter fra hele verden. Det er fedt at se,« siger han.

Sidste sommer blev han gift og har for nylig lavet et boligkøb til 16 mio. kr. med sin kone. Men arbejdet har fyldt og fylder stadig meget af Christian Arnstedts liv.

»En typisk arbejdsuge er 70-80 timer for mig. Jeg har dog altid arbejdet meget, så det er ikke noget, der generer mig. Den dag, jeg får børn, skal jeg dog nok finde en model med færre timers arbejde,« lyder det fra ham.