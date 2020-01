Tvillinger sælger ure for millioner: »Vi ser ikke os selv som en succes endnu«

De to iværksættere bag netbutikken Ditur.dk har fået to prominente investorer med i ejerkredsen.

Et tvillingepar lidt uden for Aarhus har på få år opbygget en populær netbutik, der sælger ure for millioner.

Nu får de to kendte erhvervsfolk med på rejsen, og målet er at erobre både Danmark og udlandet med pæne ure til pæne priser.

Serieiværksætteren Jesper Buch har sammen med Coolshop-medstifter Jacob Risgaard investeret i alt 1,2 mio. kr. i at blive medejere af tvillingerne Kasper og Mikkel Dissings urbutik Ditur.dk.

En urbutik, der sidste år omsatte for 25 mio. kr., og som tvillingerne bag allerede har tjent deres første million på.

»Kasper og jeg er begge en smule konservative. Vi ser ikke os selv eller Ditur.dk som en succes endnu. For os kan vi hele tiden gøre tingene bedre,« siger Mikkel Dissing.

Han står bl.a. for design og udvikling af ure, mens tvillingebroderen Kasper Dissing er ansvarlig for marketing. Og nu bliver altså også Jesper Buch og Jacob Riisgaard en del af virksomheden.

»Tilsammen besidder Jacob og Jesper en e-commerce erfaring, der ikke kan matches af andre i Danmark. Derfor er vi spændte på at gå fremtiden i møde med dem på holdet,« siger Kasper Dissing.

Investeringen på 1,2 mio. kr. kom i tv-programmet Løvens Hule. Men historien om Ditur.dk begyndte allerede for seks år siden, da Dissing-tvillingerne stiftede firmaet hjemme på drengeværelset i Højbjerg.

Dengang var sortiment på 14 forskellige ure. Kun få år efter var webshoppen en fuldtidsbeskæftigelse for begge brødre, der sideløbende med deres forretning har læst en bachelor i erhvervsøkonomi.

I dag er Ditur.dk flyttet ud af drengeværelset, og sortimentet er vokset til over 1.500 ure. Alene i år forventer brødrene at omsætte for 35 mio. kr.

De to brødre har aldrig haft underskud i deres urforretning. Lægger man tallene for 2014-2019 sammen, har de samlet tjent 2,6 mio. kr.

Ifølge Jesper Buch har Dissing-brødrene »100 pct. styr på deres virksomhed, produkt og vision.«

»Vi skal ud og sikre, at alle mænd forstår, at et pænt ur ikke behøver at koste 30.000 kr. - ikke kun i Danmark, men resten af Europa,« siger Jesper Buch om sin investering.

Jacob Risgaard mener, at han har investeret i to ekstraordinære iværksættere.

»Det var altså en total no-brainer, da jeg valgte at investere,« siger han.

Ditur.dk har planer om at åbne i ét nyt land i 2020, men vil ikke afsløre hvilket. Der er ikke planer om at åbne flere fysiske butikker udover den, som Ditur.dk i dag har i Aarhus-forstaden Hasselager.