Med 30 investeringer på bogen havde Jesper Buch brug for hjælp. Den fandt han hos fire succesrige erhvervsmænd.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Det er ikke kun Jesper Buchs egne penge, der er i spil, når den kendte danske iværksætter investerer i lovende virksomheder i det populære tv-program 'Løvens Hule'.

Sådan var det tidligere, men i dag sker alle Jesper Buchs investeringer i 'Løvens Hule' fra et selskab, som han ejer sammen med fire andre erhvervsfolk.

»Det var umenneskeligt, hvis jeg fortsat skulle stå alene med alle mine investeringer. Jeg kunne godt se, at jeg havde brug for nogen til at støtte mig, og derfor fandt jeg fire partnere, som har gjort det godt, og som jeg tror på,« siger Jesper Buch.

Den ene af hans partnere er Matias Møl Dalsgaard. Han er stifter af samkørselstjenesten Gomore og medejer af det selskab, Guerilla Capital ApS, hvorfra Jesper Buch laver sine 'Løvens Hule'-investeringer.

De andre medejere er Jesper Buchs tidligere partner i Just-Eat, Henrik Østergaard, medstifter af Autobutler Christian Legéne og serieinvestoren Leif Nørgaard, der har en fortid som finansdirektør i bl.a. enzymgiganten Chr. Hansen.

De fire partnere stiftede Guerilla Capital i slutningen af 2018. Her har de samlet deres investeringer i bl.a. slipsemærket An Ivy, børnetøjsmærket Pierrot la Lune, netbutikken K For Kage og plakatfirmaet Dialægt.

Den 44-årige Jesper Buch har både den største ejerandel og stemmeandel i Guerilla Capital. Han er også eneste medlem af direktionen. Og selskabet har adresse i hans kæmpepalæ på Frederiksberg.

»Jeg har fuld råderet, hvad angår beslutninger om at investere,« understreger Jesper Buch.

»De andre kan råbe og skrige, som de vil, men vil jeg investere i noget, bliver det sådan. Jeg har frit råderum, så længe jeg holder mig inden for en aftalt beløbsgrænse,« siger han.

Jesper Buch, der i sin tid var med til at stifte Just-Eat, er de senere år blevet kendt i den brede offentlighed som en slags forretningsverdenens pendant til X Factor-dommer Thomas Blachman.

I 'Løvens Hule' deler Jesper Buch råt for usødet ud af sin holdning til deltagerne og deres forretningsidéer. Hvad enten han er dybt uimponeret eller det modsatte.

I de første sæsoner investerede Jesper Buch gennem sit eget holdingselskab, Jesper Buch Holding ApS. Han har bl.a. ejerandele i urfirmaet REC Watches og tøjfirmaet Shaping New Tomorrow, der i seneste regnskabsår 45-doblede sit overskud.

Senest gjorde Jesper Buch sig bemærket ved at tilbyde 15 mio. kr. for hele Joachim Latochas skjortefirma Barons. Et tilbud, som blev afvist.